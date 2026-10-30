Roban un Bugatti al mismísimo jefe de la compañía y frente a la sede de la empresa

El ladrón, que posteriormente fue atrapado, había ido a buscar empleo a la compañía, y al salir vio al superdeportivo estacionado, vació y con las llaves puestas, y no pudo resistir llevárselo
El Bugatti Chiron, propiedad de Mate Rimac, CEO de la empresa, fue robado del campus de producción y tecnología de la compañía, cerca de Zagreb, Croacia, después de que el directivo dejara las llaves dentro del costoso vehículo deportivo.
Al no encontrarlo, Rimac dio aviso a la Policía y activó el sistema de telemetría y GPS del coche, que permitió seguir su recorrido mientras salía de Croacia, cruzaba Eslovenia y se dirigía a Austria.
Para agregarle espectacularidad al operativo, Rimac salió a perseguir al ladrón en su Porsche 911, per, finalmente, el Bugatti fue recuperado y el sospechoso detenido en territorio austríaco.
Tras el arresto, el hombre declaró que había entrado a la empresa para buscar trabajo, pero que al ver las llaves en el interior del Chiron no pudo resistirse. El modelo tiene un precio base de 2,4 millones de euros, un motor de 1.500 caballos y su velocidad máxima está limitada por Bugatti a 420 km/h.
"El simple hecho de que robara un Bugatti, y especialmente este, me hizo pensar que este tipo tiene problemas", declaró Rimac.
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