Intel sufrió su mayor caída bursátil en 45 años y golpeó a Wall Street

El crecimiento de la infraestructura destinada a inteligencia artificial incrementó la demanda de procesadores y otros componentes, pero también generó escasez de chips de memoria. Estos dispositivos son utilizados en las computadoras personales y son fabricados por compañías como Samsung Electronics, SK Hynix y Micron Technology.

La menor disponibilidad de memorias y el aumento de sus precios encarecieron las notebooks y las computadoras de escritorio. Como consecuencia, la demanda de los equipos que incorporan procesadores de Intel se vio afectada, en un escenario en el que el crecimiento de un sector tecnológico también genera dificultades para otro de sus negocios.

El director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, reconoció los problemas para abastecer a sus clientes y manifestó su decepción por no poder responder a todos los pedidos. "Estoy un poco decepcionado por no poder satisfacer los requerimientos de los clientes", afirmó durante una entrevista.

Tan también señaló que el encarecimiento de las memorias representa uno de los principales desafíos para el mercado de computadoras personales y advirtió que la situación podría agravarse. "Los precios de las memorias subieron mucho. Mi previsión es que en 2027 será un problema muy grave para todos nosotros. No somos los únicos: todo el mercado está afectado", sostuvo.

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Otro factor que podría haber influido es la debilidad del mercado de computadoras personales, un segmento importante para el negocio de Intel. El encarecimiento de las memorias está afectando la demanda de equipos y las perspectivas de ventas, una situación que la empresa considera que podría prolongarse durante el primer semestre de 2027.

A esto se suma el impacto de una explosión en sus instalaciones de Kiryat Gat, Israel, que habría afectado su capacidad de producción y podría representar una pérdida de aproximadamente 600 millones de dólares en ingresos durante dos trimestres.

También generan preocupación los elevados costos que enfrenta Intel para ampliar su capacidad de fabricación y recuperar competitividad frente a rivales como TSMC. La compañía elevó su previsión de inversión de capital para 2026 a 20.000 millones de dólares y anticipó mayores desembolsos para 2027. Estas necesidades financieras, sumadas a la advertencia de que no espera generar flujo de caja positivo durante el período, alimentaron las dudas sobre su capacidad para sostener esas inversiones sin comprometer sus finanzas.

Por último, el avance de la inteligencia artificial representa tanto una oportunidad como un desafío para Intel. Mientras el sector tecnológico destina miles de millones de dólares a centros de datos, infraestructura y semiconductores, la empresa todavía enfrenta dificultades para posicionarse al ritmo de sus competidores, principalmente de Nvidia que se posicionó como el lider en el sector de componentes para IA. En este contexto, las dudas sobre su capacidad para capitalizar el crecimiento de la IA, junto con las perspectivas financieras y los problemas productivos, aparecen como posibles explicaciones de la fuerte caída de sus acciones.