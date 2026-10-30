De lunes a viernes, la Ciudad habilitará el Paseo del Bajo para autos durante las noches

La medida comenzará a regir el lunes 2 de noviembre y tendrá carácter experimental durante 90 días. En este corredor hasta ahora exclusivo para el transporte de carga y de pasajeros, los vehículos livianos podrán circular de lunes a viernes, entre las 22 y las 5. Las motos seguirán excluidas.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitará el Paseo del Bajo para la circulación de autos de lunes a viernes, entre las 22 y las 5, a partir del próximo lunes 2 de noviembre. La medida tendrá un período experimental de 90 días y apunta a aprovechar la capacidad disponible de la traza durante las horas de menor circulación.
La iniciativa busca ofrecer una alternativa de conexión más rápida entre el sur y el norte porteño, en una franja horaria en la que disminuye considerablemente el movimiento del transporte de cargas y de los ómnibus de pasajeros, por lo que la convivencia con el tránsito pesado no representa un inconveniente.
Hasta ahora, los automóviles podían utilizar el corredor únicamente los fines de semana, desde las 22 del viernes hasta las 5 del lunes, y durante los feriados. Ese esquema continuará vigente, pero ahora se ampliará también a las noches de los días hábiles.
El Paseo del Bajo tiene una extensión de 7,1 kilómetros y conecta la Autopista Presidente Arturo Humberto Illia, en el norte, con las autopistas Dr. Ricardo Balbín (Buenos Aires-La Plata) y 25 de Mayo, en el sur. Cuenta con dos carriles y una banquina por sentido de circulación.
La infraestructura fue diseñada originalmente para mejorar el desplazamiento de vehículos de logística y ómnibus de larga distancia, además de reducir la circulación de micros y camiones por las principales arterias del centro porteño. Sin embargo, la menor actividad del transporte de cargas durante la noche permite disponer de capacidad para habilitar el tránsito general.
La autorización fue dispuesta por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño y Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) y alcanza exclusivamente a automóviles y otros vehículos livianos, como utilitarios y camionetas. Las motos continuarán teniendo prohibido el ingreso por razones de seguridad vial.
La apertura para los autos comenzó en 2024, inicialmente durante sábados, domingos y feriados. Según los datos oficiales, unos 35.000 vehículos utilizan el Paseo del Bajo cada fin de semana y, desde su habilitación, se contabilizaron más de 4,5 millones de tránsitos de automóviles.
En cuanto a las condiciones para circular, el uso de TelePASE es obligatorio, al igual que en el resto de las autopistas porteñas. La velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora y la tarifa que regirá a partir de noviembre será de $10.978,49.
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