Habilitaron el uso de aplicaciones digitales de movilidad en Rosario

El Concejo Deliberante aprobó un proyecto impulsado por el intendente Javkin que regula el funcionamiento de Uber, DiDi y otras aplicaciones de transporte, con nuevos requisitos de seguridad para conductores y vehículos.
Rosario, la tercera ciudad más poblada de Argentina, avanza hacia un sistema que incorpora las plataformas digitales a su esquema de movilidad. Se aprobó la legalización que incorpora las aplicaciones como Uber y DiDi al sistema de movilidad de la ciudad y establece reglas para una actividad que ya forma parte de la vida cotidiana de miles de usuarios.
La iniciativa impulsada por el intendente Pablo Javkin busca reemplazar la situación de irregularidad por un sistema de habilitaciones y controles, tanto para las empresas como para los vehículos y conductores que prestan el servicio. El proyecto había sido presentado por el Ejecutivo municipal el pasado 1° de octubre y recibió modificaciones durante su tratamiento legislativo.
Entre las principales exigencias, los automóviles deberán contar con revisión técnica vigente para el transporte de pasajeros y los conductores tendrán que obtener una licencia profesional, con un plazo inicial de seis meses para adecuarse a la normativa, prorrogable por otros seis.
Además, las plataformas deberán inscribirse en un registro municipal y proporcionar periódicamente información anonimizada sobre los viajes realizados. Los vehículos tendrán que exhibir un código QR para que los pasajeros puedan acceder a los datos del conductor y del automóvil.
La nueva regulación también permitirá que taxis y remises trabajen mediante estas aplicaciones, incorporando a los servicios tradicionales a las nuevas modalidades de contratación de viajes.
La aprobación se produjo luego de un debate legislativo en el que el proyecto del Ejecutivo obtuvo el acompañamiento del oficialismo y La Libertad Avanza durante su tratamiento en comisiones, mientras que los bloques Peronista y Ciudad Futura manifestaron su oposición.
Con esta decisión, Rosario establece un marco legal para el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte, con requisitos de seguridad, habilitación y fiscalización municipal, y abre una nueva etapa para la convivencia entre los servicios tradicionales y las aplicaciones de movilidad.
comentar