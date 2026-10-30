Habilitaron el uso de aplicaciones digitales de movilidad en Rosario

La nueva regulación también permitirá que taxis y remises trabajen mediante estas aplicaciones, incorporando a los servicios tradicionales a las nuevas modalidades de contratación de viajes.

La aprobación se produjo luego de un debate legislativo en el que el proyecto del Ejecutivo obtuvo el acompañamiento del oficialismo y La Libertad Avanza durante su tratamiento en comisiones, mientras que los bloques Peronista y Ciudad Futura manifestaron su oposición.

Con esta decisión, Rosario establece un marco legal para el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte, con requisitos de seguridad, habilitación y fiscalización municipal, y abre una nueva etapa para la convivencia entre los servicios tradicionales y las aplicaciones de movilidad.