Rosario: se le cayó un árbol en la cabeza y vivió para contarlo

La mujer sigue internada en observación y los médicos aseguraron que está fuera de peligro tras ser la protagonista de un hecho que pudo tener serias consecuencias para su salud.

En seis oportunidades loe vecinos denunciaron ante la Municipalidad local el inminente peligro, porque las raíces del árbol -ubicado en el cruce de Moreno y Catamarca- estaban podridas y que podría caer en cualquier momento.

El árbol, de casi 6 metros de altura, se quebró de cuajo y una de las ramas golpeó a la mujer y la tiró al piso, como se puede ver en el video. La víctima fue asistida de inmediato por transeúntes hasta que una ambulancia la llevó la Hospital Italiano de Rosario.

“Fue tan fuerte el golpe que se me nublaba la vista y pensaba lo peor. Pensé que estaba muerta”, dijo Analía al medio local Radio 2, aún internada y en observación. “Hasta que no me hicieran una resonancia no iba a cerrar los ojos”, aseguró la mujer.

Ante la inoperancia de la autoridades municipales, agregó: “Yo me tenía que ir a tomar el colectivo, esperaba el 153 en Salta y Dorrego. Recibí una llamada de mi marido que estaba cerca y nos íbamos a encontrar. Pero no llegamos”.

“Sentí el golpe atrás en la cabeza y en la espalda. En ningún momento pierdo la conciencia, pero fue tan fuerte el golpe que se me nublaba la vista y pensaba en lo peor”, dijo Romero.

Incluso, dijo que antes del impacto llegó a escuchar el crujido del árbol: “Pensé que me podía haber costado la vida. Miraba al cielo y le pedía al señor que todavía no, que no me lleve”.

Luego de lo ocurrido, los testigos le dieron al esposo de Analía copias de las seis “denuncias con fotos de cómo estaban las raíces”. Además, la mujer relató que el personal de la ambulancia Sies que fue a asistirla no actuó de la mejor manera.

“La chica que me quería bajar de la ambulancia, ella no vio el video. Pensó que yo pasé y que (el árbol) me había rozado la pierna. Le tenía que pedir perdón a ella, yo no paraba de llorar, fue inhumano”, aseguró.

De todos modos, agradeció como la trataron los eventuales transeúntes: “Tengo unas ganas de conocerlas y abrazarlas. Me consolaban y me hablaban todo el tiempo, que no me iba a dormir, que no era mi momento”.

Sin título-1.jpg Ocurrió en pleno centro de Rosario.

Arrojaron una bomba molotov contra una comisaría

Una bomba molotov fue arrojada contra el frente de una subcomisaría de la ciudad Rosario y el auto de una mujer policía resultó con un impacto en la chapa.

El hecho ocurrió este martes por la noche alrededor de las 21 en la subcomisaría 24 ubicada en Juan José Paso al 2000, en el barrio Empalme Graneros, cuando personas no identificadas arrojaron una bomba molotov contra el frente del lugar.

Sin embargo, el explosivo no llegó a funcionar ya que al ser arrojado, el trapo que era la mecha se habría desprendido antes del impacto.

Fuentes policiales indicaron a la prensa local que cuando faltaban pocos minutos para las 21, el personal policial que estaba de guardia escuchó un fuerte ruido desde el exterior. Y cuando los efectivos salieron a la calle encontraron un principio de incendio en un árbol que está al lado de la dependencia policial. Una vez que apagaron el fuego, los efectivos comprobaron que el auto Ford K perteneciente a una mujer policía que trabaja en ese lugar presentaba un abollón, y cerca del vehículo hallaron una botella de vidrio transparente con restos de lo que sería un líquido combustible.