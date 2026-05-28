Causa Vialidad: la Justicia dejó firme el decomiso de bienes de Cristina

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Los bienes de Cristina y su familia

Entre las propiedades alcanzadas figura el hotel Los Sauces Casa Patagónica, uno de los activos más emblemáticos de la ex presidenta en El Calafate, el cual se trata de un complejo construido sobre tres terrenos, parte de los cuales integran un condominio compartido con sus hijos.

Dentro de ese esquema, una de las parcelas había pertenecido a Lázaro Báez y fue objeto de una permuta con Cristina Kirchner para ampliar el hotel. A cambio, se le cedió un terreno en Punta Soberana, lo que dio origen a un condominio valuado en 17,4 millones de pesos.

También será ejecutado un terreno sin construcción, que actualmente forma parte de los bienes transferidos a Máximo y Florencia Kirchner. A esto se suman otros lotes en El Calafate que fueron cedidos en partes iguales a los hijos de la ex mandataria.

Entre los inmuebles figura un complejo de once departamentos en la calle Mitre 535, en Río Gallegos, adquirido por Néstor Kirchner en 2007 y construido por Lázaro Báez mediante un fideicomiso.

Se suman otras propiedades en la capital santacruceña, como un inmueble en la calle 25 de Mayo 255, comprado en 2010, y otro ubicado sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner 490, adquirido en 2006.

También forman parte del listado otros dos terrenos en El Calafate comprados entre 2007 y 2008. Uno de ellos fue posteriormente cedido a Báez en otra operación de intercambio vinculada a la ampliación del hotel Los Sauces.