Según testigos, el auto de lujo corría una picada contra otro vehículo, que se dio a la fuga.

En las imágenes de las cámaras de seguridad de una estación de servicio se puede observar la magnitud del impacto, ya que el Audi terminó sin la "trompa" y su motor salió volando.

El vehículo hizo varios trompos hasta frenar a escasos centímetros de un surtidor de nafta de una estación de servicio.Milagrosamente, el hecho no se convirtió en tragedia: no sólo no hubo muertos, sino que el local de venta de combustibles no sufrió daños, que de haber sucedido podrían haber ocasionado una explosión.