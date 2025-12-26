San Martín: feroz incendio en una depósito de pallets

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Juan Manuel de Rosas y Charlone Suárez, en la localidad de José León Suárez.

Ante la magnitud del siniestro, las autoridades debieron evacuar a los vecinos de las viviendas linderas y a un geriátrico cercano.

Al ingresar al depósito de compra y venta de pallets, los bomberos se encontraron baterías en desuso y tubos de garrafa de aire acondicionado. Afortunadamente, el local se encontraba vacío.

Por la magnitud de las llamas, los vecinos de dos viviendas linderas debieron ser evacuados. Además, un geriátrico de la zona fue desalojado de manera preventiva: en total, unos 30 adultos mayores fueron trasladados a la vereda de enfrente, aunque luego pudieron regresar cuando la situación quedó bajo control.

“Estuvo complicado. En un momento nos pusimos mal porque vos ves que la pared tiene seis metros y las llamas pasaban tres metros por arriba. Una chispita cae donde no tiene que caer y te quedas sin nada”, lamentó al respecto un vecino afectado por el incendio, en diálogo con Todo Noticias (TN).

Según el testimonio del hombre que vive al lado del depósito, dentro del lugar había una perra que no logró escapar de las llamas.

Alrededor de las 4 de la mañana, los Bomberos lograron controlar el incendio. En el operativo participaron alrededor de 18 dotaciones y unos 50 efectivos.