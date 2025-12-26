Feriados 2026: tres fines de semana largos confirmados

Los días confirmados como feriados no laborables son lunes 23 de marzo, viernes 10 de julio y lunes 7 de diciembre, según el artículo 7° de la Ley N° 27.399, que faculta al Poder Ejecutivo a fijar hasta tres días de este tipo por año.

De acuerdo con la justificación de las autoridades, la decisión busca fomentar el turismo interno y facilitar la planificación de actividades comerciales y familiares en todo el país. Las fechas fueron seleccionadas para generar fines de semana extralargos, ofreciendo descansos de hasta cuatro días consecutivos. Esta estrategia, implementada en los últimos años, pretende dinamizar sectores como la hotelería, gastronomía y transporte.

En detalle, el lunes 23 de marzo permitirá un descanso extendido en torno al feriado del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Por su parte, el viernes 10 de julio se sumará al feriado del jueves 9 de julio, Día de la Independencia, y el lunes 7 de diciembre completará el último fin de semana XL del año, al preceder al Día de la Inmaculada Concepción de María, que se conmemora el 8 de diciembre y es inamovible por ley.

Además, las autoridades recordaron que la norma permite fijar anualmente hasta tres días no laborables con fines turísticos, siempre coincidiendo con lunes o viernes, con el objetivo de reducir los efectos de la estacionalidad turística y distribuir la actividad turística a lo largo del año.

Mar del Plata El gobierno espera que los feriados XL fomenten el aumento del turismo interno y la actividad económica en sectores como la hotelería, gastronomía y transporte.

Así quedará conformado el calendario de feriados 2026

Enero

Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).

Marzo

Lunes 23: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y, al mismo tiempo, coincidirá con el Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (en realidad, la fecha se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (es considerado como un feriado trasladable, pero no se modificaría la fecha este año).

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecería sin modificaciones como el 17 de agosto).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original sería el viernes 20 de noviembre, pero las autoridades confirmaron el traspaso para que haya un fin de semana largo).

Diciembre