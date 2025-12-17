San Martín: Vecinos frenan robo a una mujer

Dos hombres en moto intentaron robarle la cartera a una vecina. La intervención de los residentes evitó que se concretara el delito, pero los sospechosos lograron escapar.
Un nuevo hecho de inseguridad se registró el viernes pasado en San Martín, provincia de Buenos Aires, cuando una mujer fue víctima de un intento de robo por parte de dos hombres en moto. La víctima se encontraba en una esquina de la calle Benedetti, cerca del Camino del Buen Ayre, cuando los delincuentes intentaron arrebatarle la cartera y la arrastraron por la calle.
Al intentar escapar, los sospechosos chocaron contra un árbol, cayeron sobre la vereda y, pese al accidente, lograron ponerse de pie y correr. Fue entonces cuando los vecinos, alertados por los gritos, salieron a intervenir ante la ausencia policial inmediata.
Las cámaras de seguridad muestran cómo los residentes utilizaron objetos cotidianos para frenar a los delincuentes. Un hombre bloqueó a uno de los sospechosos con un secador de piso, mientras otro empleó una escoba. Incluso quitaron el asiento de la moto para evitar que los ladrones pudieran escapar nuevamente.
Al mismo tiempo, algunos vecinos asistieron a la mujer agredida, que permanecía tendida en el asfalto, mientras otros forcejeaban con los asaltantes. A pesar del esfuerzo, los motochorros consiguieron escapar antes de la llegada de la policía.
La fiscalía, a cargo de la UFI N°7, tomó declaraciones a testigos y recabó el material de cámaras de seguridad. Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, constituyen la principal evidencia para la investigación y podrían ayudar a identificar a los responsables.
