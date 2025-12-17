San Martín: Vecinos frenan robo a una mujer

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/2000890463256002973&partner=&hide_thread=false ROBARON CON VIOLENCIA, QUISIERON FUGAR, CAYERON DE LA MOTO Y LOS VECINOS LE DIERON UNA PALIZA

- Fue en Villa Lanzone, San Martín. pic.twitter.com/qncJMLIgZG — Vía Szeta (@mauroszeta) December 16, 2025

Al intentar escapar, los sospechosos chocaron contra un árbol, cayeron sobre la vereda y, pese al accidente, lograron ponerse de pie y correr. Fue entonces cuando los vecinos, alertados por los gritos, salieron a intervenir ante la ausencia policial inmediata.

Intervención vecinal

Las cámaras de seguridad muestran cómo los residentes utilizaron objetos cotidianos para frenar a los delincuentes. Un hombre bloqueó a uno de los sospechosos con un secador de piso, mientras otro empleó una escoba. Incluso quitaron el asiento de la moto para evitar que los ladrones pudieran escapar nuevamente.

Vecinos de San Martín enfrentaron a dos motochorros que atacaban a una mujer. Aunque lograron frenar el robo, los delincuentes escaparon antes de que llegara la policía.

Al mismo tiempo, algunos vecinos asistieron a la mujer agredida, que permanecía tendida en el asfalto, mientras otros forcejeaban con los asaltantes. A pesar del esfuerzo, los motochorros consiguieron escapar antes de la llegada de la policía.

La fiscalía, a cargo de la UFI N°7, tomó declaraciones a testigos y recabó el material de cámaras de seguridad. Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, constituyen la principal evidencia para la investigación y podrían ayudar a identificar a los responsables.