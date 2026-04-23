Santiago Maratea pidió perdón tras el video manejando sin cinturón

El influencer reconoció su error en redes sociales luego de la controversia por grabarse al volante y apuntó a la responsabilidad de su exposición pública.
El influencer Santiago Maratea publicó un video en sus redes sociales en el que pidió disculpas por haberse filmado mientras conducía sin cinturón de seguridad. La situación generó fuerte repercusión y derivó en la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que solicitó la inhabilitación de su licencia.
En su descargo, el joven admitió el error sin rodeos: “Estuvo mal que me haya grabado mientras manejaba y sin cinturón de seguridad”, expresó, al tiempo que remarcó que su conducta pudo interpretarse como un mensaje irresponsable para sus seguidores.
Desde el organismo oficial, el foco de la sanción no solo estuvo en la infracción, sino también en la difusión del contenido, considerando el alcance masivo del influencer. En ese sentido, Maratea también se dirigió a la asociación Madres del Dolor, a quienes les pidió disculpas por el impacto simbólico del episodio.
“Aparezco como un gil, parece que haciendo apología a la imprudencia. Está mal lo que hice”, sostuvo, en un tono autocrítico que buscó descomprimir la polémica.
Aunque aclaró que al momento del video no había recibido notificación oficial sobre la suspensión de su licencia, el influencer anticipó que la medida podría concretarse en las próximas horas. Sin embargo, subrayó que su pedido de disculpas no está condicionado por una eventual sanción.
“No estoy pidiendo perdón porque me sacaron el registro. Si me lo sacan o no, no cambia que lo que hice está mal”, afirmó, marcando una línea entre la responsabilidad personal y las consecuencias legales.
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