Santiago Maratea pidió perdón tras el video manejando sin cinturón

“Aparezco como un gil, parece que haciendo apología a la imprudencia. Está mal lo que hice”, sostuvo, en un tono autocrítico que buscó descomprimir la polémica.

Aunque aclaró que al momento del video no había recibido notificación oficial sobre la suspensión de su licencia, el influencer anticipó que la medida podría concretarse en las próximas horas. Sin embargo, subrayó que su pedido de disculpas no está condicionado por una eventual sanción.

“No estoy pidiendo perdón porque me sacaron el registro. Si me lo sacan o no, no cambia que lo que hice está mal”, afirmó, marcando una línea entre la responsabilidad personal y las consecuencias legales.