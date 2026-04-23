El gremio La Bancaria anunció un paro en el Banco Central para el lunes 27 de abril

El conflicto se originó a partir de la decisión de cerrar 12 de estas dependencias, lo que, según denuncian, pone en riesgo al menos 32 puestos de trabajo. Desde el sindicato que conduce Sergio Palazzo también advirtieron sobre una falta de diálogo con las autoridades del Banco Central y mencionaron situaciones de presión e incertidumbre entre los trabajadores.

Advertencia de nuevas medidas

La organización sindical anticipó que, en caso de no alcanzar un acuerdo, podría profundizar el plan de lucha y extender las medidas a otras entidades del sistema financiero, tanto públicas como privadas.

“Exigimos garantizar la estabilidad laboral y condiciones dignas de trabajo”, remarcaron, al tiempo que reiteraron su rechazo a cualquier política de ajuste en el organismo.