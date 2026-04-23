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El gremio La Bancaria anunció un paro en el Banco Central para el lunes 27 de abril

La medida será por 24 horas y afectará la logística de efectivo en todo el país. El gremio reclama por despidos y el cierre de tesoros regionales.

La Asociación Bancaria convocó a un paro para el próximo lunes 27 de abril en el ámbito del Banco Central de la República Argentina, en medio de un conflicto por despidos y reestructuración interna. La medida de fuerza se extenderá durante toda la jornada y tendrá impacto directo en la circulación de dinero físico en el sistema financiero.

Según informó el sindicato, el cese de actividades alcanzará a los 21 tesoros regionales distribuidos en el país, lo que implicará la interrupción del traslado y abastecimiento de efectivo a bancos y otras entidades. En consecuencia, podrían registrarse faltantes de dinero en cajeros automáticos y limitaciones para operar con billetes.

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“No habrá operaciones en los tesoros regionales, lo que afectará el abastecimiento de efectivo en las entidades financieras”, señalaron desde el gremio en un comunicado difundido en redes sociales.

El conflicto se originó a partir de la decisión de cerrar 12 de estas dependencias, lo que, según denuncian, pone en riesgo al menos 32 puestos de trabajo. Desde el sindicato que conduce Sergio Palazzo también advirtieron sobre una falta de diálogo con las autoridades del Banco Central y mencionaron situaciones de presión e incertidumbre entre los trabajadores.

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Advertencia de nuevas medidas

La organización sindical anticipó que, en caso de no alcanzar un acuerdo, podría profundizar el plan de lucha y extender las medidas a otras entidades del sistema financiero, tanto públicas como privadas.

“Exigimos garantizar la estabilidad laboral y condiciones dignas de trabajo”, remarcaron, al tiempo que reiteraron su rechazo a cualquier política de ajuste en el organismo.

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