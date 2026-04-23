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Alquileres: seis de cada diez inquilinos piden créditos o usan ahorros para poder pagar

Preocupa el nivel de endeudamiento de las familias, por la financiación de gastos corrientes con préstamos.

El 57,6% de las familias inquilinas se endeudó o utilizó sus ahorros para afrontar el pago del alquiler.

El dato surge de un informe de la Fundación Tejido Urbano y marca una suba sostenida desde el 46,2% registrado en 2022.

En los grandes centros urbanos la situación se vuelve aún más grave: en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en la Ciudad la asistencia financiera para solventar la economía doméstica alcanza al 63,2% y el 69,7% de los inquilinos, respectivamente, muy por arriba del promedio nacional. Allí, también es más intenso el uso del capital reunido previamente o el acceso a préstamos: los bancarios llegan al 18,7% en el AMBA y al 17,9% en la Capital Federal.

En una primera etapa, la utilización de los ahorros fue la primera respuesta para afrontar la pérdida de poder adquisitivo -ante salarios que se estancaron frente a una desaceleración inflacionaria que no bastó- y alcanzó un pico de 42% en 2024 y se ubicó en 39,6% en 2025. No obstante, pegó un salto el nivel de deuda, sobre todo mediante mecanismos financieros.

Este cambio implica un riesgo extra. "Cuando el alquiler se financia con crédito, dejamos de hablar de un problema habitacional para hablar de una espiral de insolvencia", alertó el investigador de la Fundación Tejido Urbano Matías Araujo.

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Los hogares pasaron de recurrir principalmente a ahorros o redes informales a incorporar cada vez más financiamiento bancario para cubrir gastos corrientes, entre ellos la vivienda.

En ese contexto, el alquiler dejó de ser una variable de ajuste. Según el relevamiento, las familias ya redujeron superficie, calidad y localización, por lo que el costo habitacional opera como un gasto rígido que redefine el resto de las decisiones económicas.

Asimismo, el uso de crédito bancario creció del 10,6% al 18,1% en el mismo período, lo que evidencia un cambio estructural en la forma en que las familias afrontan el costo del alquiler.

Según Tejido Urbano, el 41,4% de los inquilinos pertenece a los sectores más bajos y otro 41,1% a los segmentos medios: ocho de cada diez inquilinos se concentran en esa franja de ingresos con dificultades crecientes, ya que cuando el alquiler absorbe entre el 50% y el 100% de la entrada de dinero al hogar, se relegan aspectos centrales de la vida diaria, se acumula deuda y se vuelve todo una bola de nieve.

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