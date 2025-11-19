Daniel Scioli lanzó su propia marca de yerba: "Pichichi"

Poco antes de empezar su discurso, Scioli exhibió un paquete de yerba, que entregó en mano al presidente del CFT, Valentín Díaz Gilligan y anunció que era el lanzamiento de su propia yerba, denominada Pichichi, tal el apodo que lo vincula con sus incursiones en el Futsal.

WhatsApp Image 2025-11-19 at 12.00.10 (1)

El auditorio se sorprendió aún más cuando observaron el paquete revestido del color naranja que identificó su carrera política, el frente del envase tiene la palabra Pichichi con una camiseta con el número 9, con la que jugaba en su equipo de Villa La Ñata. Y del reverso, la frase "Se te fue la mano".

Tras la risa generalizada de todo el auditorio, Scioli procedió a entregarle otro paquete de su yerba a Soledad Martínez, responsable de Turismo de la provincia de Buenos Aires.

La graciosa reflexión final de Daniel Scioli sobre el lanzamiento fue: "si Messi tiene su propia yerba, por qué no la puedo tener yo".

Antes que hacer pública la yerba “Pichichi” en la Argentina, Scioli ya había compartido la novedad con el ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes Unidos, Abdulla bin Touq Al Marri, con quien mantuvo recientemente una reunión de trabajo. También en la provincia de Entre Ríos, el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, recibió el presente de parte de Scioli mientras compartían agenda turística frente al río Paraná