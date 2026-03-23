Se anunció cuándo y cómo será el eclipse que oscurecerá el mundo

Eclipse 2.png Explicación gráfica de un eclipse anular de Sol.

La banda de totalidad cruzará el sur de Europa, el norte de África y Medio Oriente, abarcando ciudades como Málaga, Cádiz, Tánger, Luxor, Yeda y La Meca, donde millones de personas podrán presenciar cómo el día se transforma en una oscuridad similar a la noche durante seis minutos y 23 segundos.

Aunque podrá apreciarse en gran parte del hemisferio norte, el eclipse no será visible desde Argentina. Por eso, quienes deseen vivir la experiencia completa deberán trasladarse a alguno de los países ubicados dentro de su recorrido principal.

Se trata de un fenómeno especialmente esperado tanto por la comunidad científica como por aficionados, ya que su duración se aproxima al límite máximo posible para este tipo de eventos y, además, atravesará zonas densamente pobladas, algo poco frecuente en eclipses tan prolongados.

El punto de mayor duración se dará en las cercanías de Luxor, en Egipto, donde la totalidad alcanzará los seis minutos y 23 segundos, una cifra excepcional para eclipses observables desde tierra firme en este siglo.

En ese breve lapso será posible contemplar la corona solar la capa más externa de la atmósfera del Sol, así como estrellas brillantes e incluso algunos planetas visibles a plena luz del día, un fenómeno que solo ocurre durante eclipses totales.

Más allá del impacto visual, este tipo de eventos suele provocar descensos momentáneos de temperatura y una atmósfera extraña, similar a un atardecer repentino, lo que lo convierte en una experiencia única que ya despierta el interés de millones de personas en todo el mundo.