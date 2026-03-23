Choque fatal en EEUU: un avión de Air Canada colisionó con un camión en el aeropuerto

El accidente ocurrió durante el aterrizaje de un vuelo proveniente de Montreal. Reportaron la muerte de dos pilotos y la suspensión total de las operaciones en la terminal.
Un avión de Air Canada Express, procedente de la ciudad de Montreal, colisionó con un vehículo en tierra al aterrizar en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, Estados Unidos. El hecho ocurrió este domingo por la noche y, según reportaron medios internacionales, dos pilotos fallecieron como consecuencia del impacto.
A bordo del avión, un jet Bombardier CRJ-900, viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes, mientras que el otro vehículo involucrado es un camión de bomberos que se encontraba en la zona de pista.
Medios locales informaron que la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) ordenó la suspensión de despegues para todos los aviones en el aeropuerto hasta la 01:30 hora local. El documento oficial atribuye la suspensión a una "emergencia" en el aeropuerto e indica que existe una alta probabilidad de prorrogar la medida, sin especificar todavía más detalles sobre cómo se produjo el contacto entre ambas unidades.
Por su parte, el Departamento de Bomberos de Nueva York informó que estaba respondiendo a la colisión, aunque por el momento no proporcionó más información sobre el estado de los pasajeros o de quienes se encontraban en el vehículo terrestre. La situación generó demoras masivas y el cierre preventivo de las operaciones en una de las terminales aéreas más transitadas de Estados Unidos.
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