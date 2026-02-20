Paro de la CGT: Aerolíneas organiza un vuelo extra para traer a los varados en Brasil

Según detalló la compañía, el servicio está previsto para este sábado 21 de febrero a las 00:30, con destino a Buenos Aires. No obstante, la empresa aclaró que, al tratarse de una operación internacional, la confirmación formal depende de las autorizaciones correspondientes por parte de la autoridad aeronáutica local.

“Al tratarse de un vuelo internacional, la compañía debe contar con las autorizaciones correspondientes de la autoridad aeronáutica local antes de poder confirmar formalmente la operación en estos casos”, señalaron desde la línea de bandera. La empresa también subrayó que mantiene gestiones con otras firmas para ofrecer alternativas a los pasajeros y facilitar la continuidad de sus itinerarios.

Situacióin ajena

La medida se enmarca en un esquema más amplio de contingencia diseñado para mitigar el impacto de la huelga general contra la reforma laboral, iniciativa que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

“Trabajamos para reducir las consecuencias de una situación ajena a la compañía”, indicaron voceros, al tiempo que lamentaron los inconvenientes ocasionados.

Vuelos cancelados

El jueves pasado, Aerolíneas había anunciado la cancelación de 255 vuelos en toda su red, una decisión que afectó a más de 31.000 pasajeros y generó una pérdida económica estimada en USD 3 millones. Del total de servicios suspendidos, 219 correspondieron a vuelos de cabotaje, con aproximadamente 25.000 pasajeros impactados; 32 fueron operaciones regionales, con cerca de 5.000 personas afectadas; y 4, internacionales, que alcanzaron a unos 1.000 viajeros.

En este escenario, el vuelo especial desde Florianópolis aparece como una respuesta puntual a la demanda de los pasajeros que no pudieron regresar al país. La compañía reiteró su pedido de comprensión y recomendó a los usuarios verificar el estado de sus vuelos a través de los canales oficiales.