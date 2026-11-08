Se hizo pasar por bombero y fue detenido cerca del escenario donde estará el Papa en Palermo

El hombre, de 27 años, llevaba también un permiso de circulación apócrifo. Iba en una moto patente que simulaba ser la de un vehículo oficial y llevaba cuatro equipos de comunicación y distintas credenciales.
Un hombre que circulaba en moto fue detenido este domingo por efectivos de la Policía de la Ciudad junto al escenario montado en el barrio porteño de Palermo, donde estará el Papa León XIV, por hacerse pasar por bombero voluntario y portar un permiso de circulación apócrifo.
Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el sujeto, de 27 años, también dijo luego que era turista, al tiempo que portaba "un handy y una sirena de patrullero trucha".
La detención se produjo entre la calle John Kennedy y la Avenida Del Libertador, en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos y donde está el escenario central para el Sumo Pontífice, cuando el sospechoso circulaba en moto y fue parado con fines identificatorios.
Allí, presentó documentación apócrifa y dijo que era bombero voluntario de Vuelta de Rocha; además, exhibió una autorización falsa para circular por la zona exclusiva. La patente de la moto simulaba ser la de un vehículo oficial y llevaba cuatro equipos de comunicación y distintas credenciales.
Tras el procedimiento, se dio intervención al Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, que ordenó la detención del sospechoso en calidad de incomunicado por los delitos de falsificación de documento público e intimidación pública, además del secuestro de la moto.
El arresto en Palermo ocurrió después de que la Policía Federal Argentina (PFA) detuviera en Pilar a un hombre de 49 años, acusado de realizar amenazas de muerte contra León XIV, en una investigación que se inició el viernes 6 de noviembre. En este caso, la pesquisa estuvo a cargo del Juzgado Federal de Campana, encabezado por Adrián González Charvay, con intervención de la División Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA)
Según el comunicado oficial, el arresto se realizó a partir de información producida por la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que fue aportada al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA.
La SIDE destacó que la resolución del caso fue posible por la coordinación entre las áreas de Inteligencia, las Fuerzas Federales y la Justicia.
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