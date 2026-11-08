Se hizo pasar por bombero y fue detenido cerca del escenario donde estará el Papa en Palermo

El hombre circulaba en una moto con patente falsa de vehículo oficial.

Tras el procedimiento, se dio intervención al Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, que ordenó la detención del sospechoso en calidad de incomunicado por los delitos de falsificación de documento público e intimidación pública, además del secuestro de la moto.

El arresto en Palermo ocurrió después de que la Policía Federal Argentina (PFA) detuviera en Pilar a un hombre de 49 años, acusado de realizar amenazas de muerte contra León XIV, en una investigación que se inició el viernes 6 de noviembre. En este caso, la pesquisa estuvo a cargo del Juzgado Federal de Campana, encabezado por Adrián González Charvay, con intervención de la División Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA)

Según el comunicado oficial, el arresto se realizó a partir de información producida por la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que fue aportada al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA.

La SIDE destacó que la resolución del caso fue posible por la coordinación entre las áreas de Inteligencia, las Fuerzas Federales y la Justicia.