Habilitan la Ruta 40 en Chubut y buscan frenar los incendios forestales

El corte del tramo se extendió durante seis horas. El mismo debió llevarse a cabo, porque las llamas habían alcanzado la calzada del camino y el humo impedía la clara visibilidad del mismo para circular de forma segura. El avance del fuego provocó que alrededor de 3.000 personas fueran evacuadas en la zona.

Finalmente, se habilitó el tramo entre Epuyén y El Hoyo para todo tipo de vehículos, pero se mantiene el pedido de extrema precaución por la visibilidad reducida al circular por allí.

En las últimas horas, el municipio de El Hoyo, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales, ordenó la autoevacuación preventiva del paraje El Pedregoso, así como otras zonas con pobladores como Callejón de Núñez y sectores de Aldea San Francisco. Esta medida fue en respuesta al avance del fuego que se inició el 5 de enero pasado en la región y ya afectó a más de 5.000 hectáreas.

La consulta sobre el estado de las rutas nacionales puede realizarse en la web oficial del organismo o llamando al 0800-222-6272. Además, se mantiene activa la línea de atención ante emergencias durante las 24 horas, disponible mediante la opción 1 del centro de atención telefónica o vía WhatsApp al +54 9 11 2273-4519.