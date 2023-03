Seis líneas de colectivos paran por falta de combustible

Según comunicaron desde la empresa conocida como "Costera", el lockout se debe al "incumplimiento del pago del Estado Nacional a una resolución judicial favorable", lo que "ha generado desabastecimiento de combustible impactando en la operación desde las 0 hora del Jueves 30 de Marzo y hasta nuevo aviso".

image.png La empresa de colectivos reclama fondos adeudados

En tanto, desde el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires remarcaron que los pagos para cumplir con el subsidio al transporte de pasajeros se encuentran al día y, además, en los últimos días se oficializaron los nuevos costos que ya forman parte de la liquidación entrante con sus respectivos retroactivos.

"No vamos a dejar que miles de vecinas y vecinos sean víctimas de este tipo de acciones que no tienen sustento en su reclamo. La Provincia cumple todos los meses para que el sistema de pasajeras y pasajeros no sufra alteraciones", declaró D'Onofrio, ministro de Transporte bonaerense.

image.png El comunicado de Metropol

En este marco, el gobierno intimó a la empresa a reestablecer el servicio prontamente y en todos los recorridos. De lo contrario, podría declarar la caducidad de las concesiones que tiene Metropol.

"Vamos a intimar al inmediato restablecimiento del servicio bajo apercibimiento de declarar la caducidad de las concesiones", anunciaron.