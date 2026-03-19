Samsung enfrenta un posible paro que pone en riesgo la producción de chips para IA

La compañía advirtió que incluso una huelga de corta duración podría dañar la confianza de sus clientes y generar efectos prolongados en su operación, en un mercado altamente competitivo.

Samsung Electronics es la empresa del grupo Samsung que fabrica celulares, televisores, electrodomésticos y chips. El eje del conflicto radica en la brecha salarial con SK Hynix, principal competidor de Samsung en el sector, que ofrece bonificaciones más elevadas y un esquema más transparente vinculado a sus ganancias.

Trabajadores-Smasung-Corea-2 Miembros del Sindicato Nacional de Samsung Electronics en Hwaseong, Corea del Sur, el lunes 8 de julio de 2024. (Foto: Hong Ki-won, via AP)

Mientras SK Hynix distribuye hasta el 10% de sus beneficios operativos entre empleados, Samsung mantiene un sistema basado en el valor económico agregado, cuestionado por los trabajadores por su falta de claridad.

La última propuesta empresarial incluyó un aumento salarial del 6,2% y bonos adicionales, pero las negociaciones se estancaron al no modificarse el límite máximo de compensación, uno de los principales reclamos sindicales.

El conflicto se produce en paralelo al inicio de la producción masiva de memorias HBM4, fundamentales para los nuevos aceleradores de inteligencia artificial de Nvidia, lo que amplifica el impacto potencial de la medida.

Con una alta proporción de ingenieros dentro del sindicato, una adhesión masiva podría paralizar completamente la planta, comprometiendo la posición de Samsung en la carrera global por el liderazgo en chips de IA.