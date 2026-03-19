Samsung enfrenta un posible paro que pone en riesgo la producción de chips para IA

Trabajadores reclaman mejores salarios y amenazan con un cese de actividades que podría frenar la producción de chips clave para inteligencia artificial en Samsung.
Samsung Electronics enfrenta un escenario de alta tensión laboral tras el avance de una votación sindical en reclamo de mejores salarios, lo que de ser rechazado, podría derivar en una paro masivo entre el 21 de mayo y el 7 de junio, con impacto directo en su producción de semiconductores.
El conflicto involucra a unos 89.000 trabajadores en Corea del Sur y surge luego del fracaso de las negociaciones salariales, en un momento clave para la industria global de chips vinculados a inteligencia artificial.
La medida de fuerza apunta principalmente al complejo de Pyeongtaek, donde se concentra una de las principales plantas de semiconductores de la compañía, y donde una paralización podría afectar de manera significativa la capacidad productiva.
Desde el sindicato, encabezado por Choi Seung-ho, anticiparon que la protesta podría interrumpir hasta la mitad de la producción en el complejo, lo que encendió alarmas en la dirección de la empresa.
La compañía advirtió que incluso una huelga de corta duración podría dañar la confianza de sus clientes y generar efectos prolongados en su operación, en un mercado altamente competitivo.
Samsung Electronics es la empresa del grupo Samsung que fabrica celulares, televisores, electrodomésticos y chips. El eje del conflicto radica en la brecha salarial con SK Hynix, principal competidor de Samsung en el sector, que ofrece bonificaciones más elevadas y un esquema más transparente vinculado a sus ganancias.
Mientras SK Hynix distribuye hasta el 10% de sus beneficios operativos entre empleados, Samsung mantiene un sistema basado en el valor económico agregado, cuestionado por los trabajadores por su falta de claridad.
La última propuesta empresarial incluyó un aumento salarial del 6,2% y bonos adicionales, pero las negociaciones se estancaron al no modificarse el límite máximo de compensación, uno de los principales reclamos sindicales.
El conflicto se produce en paralelo al inicio de la producción masiva de memorias HBM4, fundamentales para los nuevos aceleradores de inteligencia artificial de Nvidia, lo que amplifica el impacto potencial de la medida.
Con una alta proporción de ingenieros dentro del sindicato, una adhesión masiva podría paralizar completamente la planta, comprometiendo la posición de Samsung en la carrera global por el liderazgo en chips de IA.
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