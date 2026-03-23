Senado: Presentan la defensa del "niño por nacer"

Será el miércoles en el salón Alfredo Palacios de la Cámara Alta. Participarán juristas, sacerdotes y legisladores nacionales.
Abogados, médicos, sacerdotes y legisladores se darán cita el miércoles para dialogar sobre “La defensa del Niño por Nacer” en el Edificio Alfredo Palacios del Senado de la Nación, ubicado el Hipólito Yrigoyen1702, piso 5to, a partir de las 11.00.
La reunión convocada por la Senadora Nacional Carmen Álvarez Rivero junto con el Centro de Estudios Civilitas en el marco de colocar “La defensa del niño por nacer. La vida nuevamente en la agenda argentina”.
Están prevista las palabras de Monseñor, Samuel Jofré, Obispo de Villa María e integrante de la Conferencia Episcopal Argentina, junto el Prebistero, Rubén Revello, Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina (UCA), así como de La doctora Zelmira Bottini de Rey del Instituto para el Matrimonio y la Familia UCA, y de la licenciada Macarena Fehleisen de la Conferencia Episcopal Argentina.
También estarán Luis María Caballero, Presidente de la Fundación Jérome Lejeune Argentina; el doctor Sebastián García Díaz, Fundador y Director del Centro de Estudios Civilitas
La inscripción libre y gratuita en https://forms.gle/jm1Py2cZr8KpM7Vg7 y se puede seguir en vivo a través de https://www.youtube.com/live/HE850TycEXU?si=EU-cnJr3zqj5iqYd
El 24 de enero del 2021 el Congreso sancionó la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que estableció el aborto es legal y no punible si se realiza con consentimiento hasta la semana 14 inclusive. Fuera de ese plazo, como constaba en el anterior Código Penal, no es punible por riesgo de salud (ILE), sin límite de tiempo.
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