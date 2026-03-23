Senado: Presentan la defensa del "niño por nacer"

La inscripción libre y gratuita en https://forms.gle/jm1Py2cZr8KpM7Vg7 y se puede seguir en vivo a través de https://www.youtube.com/live/HE850TycEXU?si=EU-cnJr3zqj5iqYd

El 24 de enero del 2021 el Congreso sancionó la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que estableció el aborto es legal y no punible si se realiza con consentimiento hasta la semana 14 inclusive. Fuera de ese plazo, como constaba en el anterior Código Penal, no es punible por riesgo de salud (ILE), sin límite de tiempo.