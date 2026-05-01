Sudáfrica: video muestra cómo cayó con su camioneta por una ladera y salió caminando

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Lo que más llamó la atención no fue solo la violencia del accidente, sino lo que ocurrió inmediatamente después. El conductor salió del vehículo por sus propios medios y, lejos de mostrar signos de desesperación, comenzó a revisar la carga que había quedado esparcida en el suelo.