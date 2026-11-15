Sigue la alerta en Lanús: detectaron una posible nueva fuga de gas a 300 metros del lugar de la explosión

Operativo de emergencia por otra posible fuga de gas a 300 metros de la explosión en Remedios de Escalada.

Preocupación y pérdidas entre los comerciantes de la zona

Mientras continúa la incertidumbre por las consecuencias de la explosión, los comerciantes de Remedios de Escalada atraviesan una situación complicada. Las restricciones del operativo les impidieron ingresar a sus locales para retirar productos y evitar que se echaran a perder.

Carolina, una de las damnificadas, contó que intentó preservar la mercadería de su negocio mediante la instalación de un grupo electrógeno, pero las autoridades no se lo permitieron porque todavía había rescatistas y perros trabajando en la búsqueda de posibles víctimas entre los escombros.

“Ayer vine a salvar la mercadería que teníamos, pregunté si podía poner un grupo electrógeno y me dijeron que no porque todavía había perros con rescatistas para ver si había personas bajo los escombros. Me lo prohibieron. Nadie me dejaba ni sacar la mercadería”, señaló.

La comerciante también describió el impacto económico que sufrió por no poder acceder a sus productos durante esos días. “Algo que me quedó en el freezer se salvó, pero todo lo demás lo perdí. Perdí toda la mercadería. Todos los comerciantes estamos en la misma situación. No nos quedó otra opción que esperar y ver cómo se nos pudría todo”, lamentó.

A las pérdidas materiales se suma la falta de certezas sobre cuándo podrán retomar sus actividades. Carolina aseguró que los comerciantes todavía no recibieron información concreta sobre los próximos pasos y reclamó respuestas de las autoridades. “No nos informaron de nada, no nos dicen qué hacer. Esperemos que alguien nos escuche a los comerciantes en la situación que estamos. No sabemos cuándo vamos a volver a trabajar con normalidad”, expresó.