Sigue la medida de fuerza de los maquinistas: los trenes funcionan con demoras

Por la medida gremial, las formaciones van casi a paso de hombre en reclamo por paritarias y mejoras laborales.
Por segundo día consecutivo, los trenes del área metropolitana de Buenos Aires circulan este jueves a tan solo 30 kilómetros por hora debido a una medida de fuerza impulsada por el gremio La Fraternidad, que agrupa a los maquinistas.
La protesta afecta a los pasajeros de las líneas Mitre, San Martín, Sarmiento y Belgrano Sur, que circulan con demoras y cancelaciones. Mientras que la línea Roca brinda servicios con normalidad.
El sindicato que nuclea a los maquinistas reclama por la reapertura de las negociaciones paritarias y mejoras laborales.
Por su parte, la Secretaría de Trabajo convocó a Trenes Argentinos y La Fraternidad a una audiencia para destrabar el conflicto salarial a las 10.
El origen de la protesta radica en la falta de avances en las negociaciones paritarias y en una serie de reclamos que, de acuerdo con los trabajadores, permanecen sin respuesta.
La Fraternidad denunció la ausencia de una propuesta superadora en las discusiones salariales, así como deficiencias en el servicio de la ART, al que calificaron de “deplorable e insuficiente”.
Desde Trenes Argentinos no se informó oficialmente la medida y los carteles en las estaciones no informan las demoras, solo los operarios que van diciendo, a viva voz, que el servicio está demorado por una medida gremial.