Javier Milei criticó a la ONU en su discurso frente a la Asamblea General

Milei sostuvo que la ONU se alejó de su misión original de promover la paz y cooperación entre los Estados, y que hoy funciona como un organismo burocrático que “incendia el futuro para mantener caliente el presente”. Reclamó que la organización deje de excederse en sus funciones y devuelva protagonismo a los Estados, a la vez que cuestionó la apertura a la inmigración política y la supuesta falta de resultados de programas internacionales, incluida la Agenda 2030.

El mandatario argentino vinculó estos problemas con la pérdida de libertades individuales y comerciales y reforzó su alineamiento con Estados Unidos, destacando la política de Donald Trump sobre inmigración ilegal y “captura institucional”.

Liberación del gendarme Nahuel Gallo

Además, Milei dedicó parte de su discurso a exigir la liberación de Gallo, calificando su situación como una “desaparición forzosa” y llamando a la comunidad internacional a respaldar la medida por respeto al derecho internacional y la dignidad humana.

Para “encauzar” la ONU, Milei propuso cuatro principios: priorizar la paz y seguridad internacionales, intervenir solo cuando los Estados no puedan, garantizar eficiencia institucional mediante auditorías y consolidación de agencias, y simplificar normas para favorecer la cooperación sin limitar la producción, inversión y comercio.

El presidente también reiteró el reclamo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y condenó la violencia política de la izquierda, pidiendo reforzar la cooperación jurídica internacional. Finalmente, volvió a exigir la liberación de rehenes en Gaza, reafirmando su postura en defensa de los derechos y la seguridad de los ciudadanos israelíes.