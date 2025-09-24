Javier Milei criticó a la ONU en su discurso frente a la Asamblea General

El presidente argentino cuestionó pidió que Venezuela libere al gendarme Nahuel Gallo, denunció burocracia internacional excesiva y defendió el libre mercado.
Durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Javier Milei hizo fuertes críticas hacia la organización y pidió la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido ilegalmente en Venezuela desde diciembre de 2024.
Milei sostuvo que la ONU se alejó de su misión original de promover la paz y cooperación entre los Estados, y que hoy funciona como un organismo burocrático que “incendia el futuro para mantener caliente el presente”. Reclamó que la organización deje de excederse en sus funciones y devuelva protagonismo a los Estados, a la vez que cuestionó la apertura a la inmigración política y la supuesta falta de resultados de programas internacionales, incluida la Agenda 2030.
El mandatario argentino vinculó estos problemas con la pérdida de libertades individuales y comerciales y reforzó su alineamiento con Estados Unidos, destacando la política de Donald Trump sobre inmigración ilegal y “captura institucional”.
Además, Milei dedicó parte de su discurso a exigir la liberación de Gallo, calificando su situación como una “desaparición forzosa” y llamando a la comunidad internacional a respaldar la medida por respeto al derecho internacional y la dignidad humana.
Para “encauzar” la ONU, Milei propuso cuatro principios: priorizar la paz y seguridad internacionales, intervenir solo cuando los Estados no puedan, garantizar eficiencia institucional mediante auditorías y consolidación de agencias, y simplificar normas para favorecer la cooperación sin limitar la producción, inversión y comercio.
El presidente también reiteró el reclamo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y condenó la violencia política de la izquierda, pidiendo reforzar la cooperación jurídica internacional. Finalmente, volvió a exigir la liberación de rehenes en Gaza, reafirmando su postura en defensa de los derechos y la seguridad de los ciudadanos israelíes.
comentar