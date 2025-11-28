Desde Lomas de Zamora, los estatales exigen profundizar el plan de lucha

En el encuentro, también se reclamó un bono de fin de año de 500.000 pesos, el pase a planta permanente de todos los contratados y el boleto gratuito para los estatales. Además, de manera unánime, ratificaron la continuidad del plan de lucha, con jornadas de visibilización de los reclamos en todos los lugares de trabajo; movilizarse al Hospital de IOMA Carriquiriborde de San José, para denunciar "la tercerización" y exigir el reconocimiento como representación sindical de ATE y por el cómputo de la antigüedad laboral a los trabajadores.

Otra de las resoluciones que se aprobaron fue "repudiar la intromisión del secretariado del consejo directivo provincial de ATE, pretendiendo modificar la modalidad de la elección de la Junta Interna de ATE del Hospital Gandulfo, avasallando la potestad que el estatuto otorga a la seccional".

Asimismo, se aprobó repudiar "los actos de persecución gremial y política contra Marcelo Fernández y Luis Lombar por parte de consejeros escolares"; e impulsar en la seccional un Plan de Formación política y sindical centrada en nuestros intereses y en la conciencia de clase. Finalmente, convocarán a nivel local y regional a las distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales para "coordinar acciones con eje en el rechazo a la reforma laboral".