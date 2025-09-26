General |

Susto en Chaco: hallan un artefacto caído del cielo y creen que es basura espacial

El cilindro de más de un metro y medio impactó en un campo de Puerto Tirol y quedó bajo custodia policial. Se investiga si pertenece a la compañía aeroespacial de Elon Musk.

La tranquilidad de Puerto Tirol, en Chaco, se vio alterada por la caída de un misterioso objeto desde el cielo. El hallazgo, que generó sorpresa y alarma entre los vecinos, ocurrió en la propiedad de Ramón Ricardo González, un productor de 47 años.

Se trata de un cilindro metálico de grandes dimensiones -1,70 metros de largo por 1,20 de diámetro-, construido en fibra de carbono y con signos de haber atravesado la atmósfera antes de incrustarse en el terreno.

ADEMÁS: Hackearon el perfil oficial de X de la Policía Federal para promocionar una cripto

El artefacto fue inmediatamente asegurado por la Policía del Chaco y equipos técnicos especializados, que descartaron riesgos de explosión y trasladaron la pieza para su análisis. Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre su origen, fuentes policiales sospechan que se trata de chatarra espacial vinculada a SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk.

En los últimos años, distintos países de la región registraron episodios similares, cuando restos de satélites o cohetes reingresaron a la atmósfera terrestre y terminaron cayendo en zonas rurales. De confirmarse esta hipótesis, el caso de Puerto Tirol se convertiría en uno de los primeros reportados en el NEA y NOA relacionados con el fenómeno de la basura espacial.

Mientras tanto, especialistas continúan con las pericias técnicas para determinar con precisión la procedencia del objeto, que mantiene en vilo a la comunidad local.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados