Susto en la Casa Rosada: un cortocircuito generó un principio de incendio

La situación motivó un rápido operativo de seguridad y la intervención de bomberos de la Policía Federal, quienes controlaron el fuego con extintores y mangueras. Entre los evacuados estuvieron Caputo y Cristian Ritondo, que debieron interrumpir momentáneamente una reunión y continuarla en la planta baja.

Aunque la presencia de humo generó alarma, el incidente no dejó heridos ni daños de consideración. Fuentes oficiales remarcaron que todo quedó en un susto y que la calma volvió rápidamente al edificio histórico de Balcarce 50.

ssstwitter.com_1758933934003

Los bomberos identificaron un cortocircuito en una de las cocinas, donde controlaron el fuego con extintores y mangueras contra incendios.

Una vez solucionado el problema y pasado el susto, fuentes del Gobierno aclararon que si bien hubo “mucho humo” y se debieron evacuar “varios despachos”, no hubo que lamentar “nada grave”.

Poco antes, apenas pasadas las 15.30, la Casa Rosada fue el escenario de una reunión de la mesa de campaña de La Libertad Avanza, de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.