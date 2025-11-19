Javier Milei condecoró a Andrea Bocelli y el tenor sorprendió con un show íntimo

Después del reconocimiento, Bocelli interpretó un breve repertorio. El tenor, de gira por Argentina, llevo a cabo dos presentaciones oficiales en el Teatro Colón y el Hipódromo de San Isidro, fechas anunciadas previamente para el 17 y 18 de noviembre.

El Presidente Javier Milei condecora al tenor italiano Andrea Bocelli en el Salón Blanco de la Casa Rosada. pic.twitter.com/cU2BwTM3zU — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 19, 2025

Un repertorio clásico y una dedicatoria

El tenor abrió su presentación al piano con el tango “Por una cabeza”, de Carlos Gardel, seguido por “Bésame mucho”. Luego escuchó a la orquesta interpretar “Donna non vidi mai”, pieza asociada al legado de Luciano Pavarotti.

“Quiero agradecerles desde lo profundo de mi corazón, nunca imaginé recibir un reconocimiento así”, expresó Bocelli tras recibir la distinción.

Entre los presentes estuvieron el jefe de Gabinete Manuel Adorni, su esposa Bettina Angeletti, la secretaria general Karina Milei, y los ministros Luis Petri, Mariano Cúneo Libarona, Luis Caputo y Pablo Quirno, además del asesor Santiago Caputo.

Su visita al país

Durante su segunda presentación en el país, Bocelli invitó a la cantante Nicki Nicole para interpretar una versión en español de “Vivo per lei”, uno de sus temas más reconocidos.

Tras su paso por Buenos Aires, la gira continuará el 21 y 22 de noviembre en San Pablo y luego en Dallas, en los Estados Unidos.