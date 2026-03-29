Temporal en el AMBA: miles de usuarios siguen sin luz

Los cortes de energía afectan a distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires tras las lluvias del domingo. La situación golpea con más fuerza al conurbano sur y a la ciudad de La Plata.
El último domingo de marzo se inició con miles de usuarios sin suministro eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como consecuencia del fuerte temporal que se registra desde la madrugada. Según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, más de 4.300 usuarios continúan afectados por cortes de luz en distintos puntos de la región.
Las interrupciones del servicio comenzaron en las primeras horas del día, en coincidencia con las intensas lluvias que impactaron sobre la red eléctrica. El fenómeno generó daños en líneas de media y baja tensión, lo que derivó en fallas generalizadas en varios distritos.
La situación presenta diferencias según la zona. En el área de concesión de Edesur, los partidos más comprometidos son Lomas de Zamora, Florencio Varela y Berazategui, donde se concentran la mayoría de los usuarios sin suministro.
Por su parte, en la región atendida por Edenor, los cortes se focalizan principalmente en el barrio porteño de Coghlan. Fuentes oficiales indicaron que la cantidad de afectados fue mayor durante el amanecer, aunque con el correr de las horas comenzó a estabilizarse.
Uno de los puntos más críticos es La Plata, donde las lluvias provocaron serios inconvenientes en la infraestructura eléctrica. Vecinos de distintos barrios reportaron interrupciones prolongadas del servicio y episodios de explosiones de transformadores, lo que incrementó la preocupación en la capital bonaerense.
Las empresas prestatarias desplegaron cuadrillas técnicas para atender las fallas y avanzar con las reparaciones, aunque las tareas se ven condicionadas por la persistencia del mal clima en toda el área metropolitana.
El temporal no solo afecta el suministro eléctrico, sino que también complica la circulación y genera inconvenientes en distintos servicios urbanos. En este contexto, crecen los reclamos de los usuarios que continúan sin luz, mientras se espera que las condiciones meteorológicas mejoren para acelerar la normalización del servicio.
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