General |

Temporal en el AMBA: miles de usuarios siguen sin luz

Los cortes de energía afectan a distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires tras las lluvias del domingo. La situación golpea con más fuerza al conurbano sur y a la ciudad de La Plata.

El último domingo de marzo se inició con miles de usuarios sin suministro eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como consecuencia del fuerte temporal que se registra desde la madrugada. Según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, más de 4.300 usuarios continúan afectados por cortes de luz en distintos puntos de la región.

Las interrupciones del servicio comenzaron en las primeras horas del día, en coincidencia con las intensas lluvias que impactaron sobre la red eléctrica. El fenómeno generó daños en líneas de media y baja tensión, lo que derivó en fallas generalizadas en varios distritos.

Por su parte, en la región atendida por Edenor, los cortes se focalizan principalmente en el barrio porteño de Coghlan. Fuentes oficiales indicaron que la cantidad de afectados fue mayor durante el amanecer, aunque con el correr de las horas comenzó a estabilizarse.

Situación crítica en La Plata

Uno de los puntos más críticos es La Plata, donde las lluvias provocaron serios inconvenientes en la infraestructura eléctrica. Vecinos de distintos barrios reportaron interrupciones prolongadas del servicio y episodios de explosiones de transformadores, lo que incrementó la preocupación en la capital bonaerense.

Las empresas prestatarias desplegaron cuadrillas técnicas para atender las fallas y avanzar con las reparaciones, aunque las tareas se ven condicionadas por la persistencia del mal clima en toda el área metropolitana.

El temporal no solo afecta el suministro eléctrico, sino que también complica la circulación y genera inconvenientes en distintos servicios urbanos. En este contexto, crecen los reclamos de los usuarios que continúan sin luz, mientras se espera que las condiciones meteorológicas mejoren para acelerar la normalización del servicio.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados