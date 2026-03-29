Temporal en el AMBA: miles de usuarios siguen sin luz

Situación crítica en La Plata

Uno de los puntos más críticos es La Plata, donde las lluvias provocaron serios inconvenientes en la infraestructura eléctrica. Vecinos de distintos barrios reportaron interrupciones prolongadas del servicio y episodios de explosiones de transformadores, lo que incrementó la preocupación en la capital bonaerense.

Las empresas prestatarias desplegaron cuadrillas técnicas para atender las fallas y avanzar con las reparaciones, aunque las tareas se ven condicionadas por la persistencia del mal clima en toda el área metropolitana.

El temporal no solo afecta el suministro eléctrico, sino que también complica la circulación y genera inconvenientes en distintos servicios urbanos. En este contexto, crecen los reclamos de los usuarios que continúan sin luz, mientras se espera que las condiciones meteorológicas mejoren para acelerar la normalización del servicio.