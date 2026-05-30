Más de 500 bateristas tocaron juntos en la Costanera Norte

El festival “Baterías a la Plaza” reunió por primera vez en Buenos Aires a más de 500 bateristas que interpretaron clásicos del rock nacional e internacional frente a unas 10.000 personas.
La Ciudad de Buenos Aires sumó este fin de semana una nueva postal para su agenda cultural. Más de 500 bateristas tocaron de manera simultánea en el Parque Arroyo Vega, en Costanera Norte, frente a unas 10.000 personas que acompañaron durante toda la jornada un espectáculo inédito para la capital argentina.
El encuentro formó parte del festival “Baterías a la Plaza”, una propuesta que desde 2022 recorre distintas ciudades del país y que tuvo en Buenos Aires su edición más multitudinaria. Nunca antes la iniciativa había logrado reunir a semejante cantidad de músicos tocando al mismo tiempo, lo que convirtió al evento en un verdadero récord para la actividad.
La imagen fue impactante. Decenas de filas de baterías desplegadas al aire libre ocuparon buena parte del parque, mientras cientos de participantes, vestidos con la camiseta de la Selección Argentina, seguían un repertorio común preparado especialmente para la ocasión.
Profesionales y aficionados, jóvenes y adultos, compartieron escenario en una experiencia colectiva que convirtió al parque en una enorme sala de conciertos a cielo abierto.
La iniciativa fue organizada y producida artísticamente por dos reconocidos referentes del instrumento: Jorge Araujo, histórico baterista de Divididos, Lito Vitale y Alejandro Lerner, y Sergio Masciotra, quien trabajó junto a artistas como Charly García, Luis Fonsi, Lola Índigo y Leo Sayer.
Durante varias horas, el público disfrutó de una selección de clásicos del rock nacional e internacional interpretados de manera sincronizada por los más de 500 músicos. Entre los temas elegidos estuvieron “Don't Stand So Close to Me”, de The Police; “Jump”, de Van Halen; “I Want to Break Free”, de Queen; “The Power of Love”, de Huey Lewis and The News; y “You Shook Me All Night Long”, de AC/DC.
La música argentina también tuvo un lugar destacado. Sonaron “Rezo por vos”, de Charly García y Luis Alberto Spinetta; “Puente”, de Gustavo Cerati; “Mujer amante”, de Rata Blanca; “Rock del gato”, de Ratones Paranoicos; y “Un ángel para tu soledad”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Como cierre emotivo, los bateristas interpretaron el Himno Nacional Argentino, acompañado por los aplausos de los asistentes.
El festival contó además con la presencia de destacados referentes de la escena musical argentina. Entre los invitados especiales estuvieron Roger Cardero, de Los Piojos; Fernando Scarcella, de Rata Blanca; Andrea Álvarez; Roy Quiroga, de Ratones Paranoicos; Toño Silva, histórico colaborador de Charly García; Walter Sidoti, exintegrante de Los Redonditos de Ricota; Carlos Martín, de Bersuit Vergarabat; Gustavo Rowek, de V8, e Ian Raiman, de Los Pericos, entre otros.
La magnitud de la convocatoria también fue celebrada por las autoridades porteñas. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, participó de la jornada junto a funcionarios de su gabinete y destacó la importancia de promover actividades culturales masivas en espacios públicos.
“Esta es la Ciudad que nos propusimos los porteños, con eventos de primer nivel que muestran nuestra identidad, en lugares seguros y al aire libre”, afirmó durante el encuentro.
La iniciativa, desarrollada en conjunto por el Gobierno porteño y 300 Producciones, busca fortalecer los vínculos entre la comunidad artística y el público, al tiempo que promueve el uso de parques y espacios abiertos como ámbitos de encuentro y participación cultural.
Con miles de personas acompañando desde temprano y cientos de baterías sonando al unísono junto al Río de la Plata, Buenos Aires sumó una nueva experiencia colectiva que confirmó el crecimiento de uno de los festivales de percusión más convocantes del país y dejó una imagen difícil de olvidar para músicos y espectadores.
comentar