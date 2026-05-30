Más de 500 bateristas tocaron juntos en la Costanera Norte

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Los dos organizadores

La iniciativa fue organizada y producida artísticamente por dos reconocidos referentes del instrumento: Jorge Araujo, histórico baterista de Divididos, Lito Vitale y Alejandro Lerner, y Sergio Masciotra, quien trabajó junto a artistas como Charly García, Luis Fonsi, Lola Índigo y Leo Sayer.

Durante varias horas, el público disfrutó de una selección de clásicos del rock nacional e internacional interpretados de manera sincronizada por los más de 500 músicos. Entre los temas elegidos estuvieron “Don't Stand So Close to Me”, de The Police; “Jump”, de Van Halen; “I Want to Break Free”, de Queen; “The Power of Love”, de Huey Lewis and The News; y “You Shook Me All Night Long”, de AC/DC.

La música argentina también tuvo un lugar destacado. Sonaron “Rezo por vos”, de Charly García y Luis Alberto Spinetta; “Puente”, de Gustavo Cerati; “Mujer amante”, de Rata Blanca; “Rock del gato”, de Ratones Paranoicos; y “Un ángel para tu soledad”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Como cierre emotivo, los bateristas interpretaron el Himno Nacional Argentino, acompañado por los aplausos de los asistentes.

Invitados especiales

El festival contó además con la presencia de destacados referentes de la escena musical argentina. Entre los invitados especiales estuvieron Roger Cardero, de Los Piojos; Fernando Scarcella, de Rata Blanca; Andrea Álvarez; Roy Quiroga, de Ratones Paranoicos; Toño Silva, histórico colaborador de Charly García; Walter Sidoti, exintegrante de Los Redonditos de Ricota; Carlos Martín, de Bersuit Vergarabat; Gustavo Rowek, de V8, e Ian Raiman, de Los Pericos, entre otros.

La magnitud de la convocatoria también fue celebrada por las autoridades porteñas. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, participó de la jornada junto a funcionarios de su gabinete y destacó la importancia de promover actividades culturales masivas en espacios públicos.

“Esta es la Ciudad que nos propusimos los porteños, con eventos de primer nivel que muestran nuestra identidad, en lugares seguros y al aire libre”, afirmó durante el encuentro.

macri

La iniciativa, desarrollada en conjunto por el Gobierno porteño y 300 Producciones, busca fortalecer los vínculos entre la comunidad artística y el público, al tiempo que promueve el uso de parques y espacios abiertos como ámbitos de encuentro y participación cultural.

Con miles de personas acompañando desde temprano y cientos de baterías sonando al unísono junto al Río de la Plata, Buenos Aires sumó una nueva experiencia colectiva que confirmó el crecimiento de uno de los festivales de percusión más convocantes del país y dejó una imagen difícil de olvidar para músicos y espectadores.