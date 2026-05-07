Crimen en una peluquería de Recoleta: condenaron a Abel Guzmán a 20 años de cárcel

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El pedido de la querella

En diálogo con la agencia NA, el abogado querellante Juan Manuel Dragani sostuvo: “Tanto la fiscalía como nosotros habíamos pedido prisión perpetua, mientras que el tribunal le dio 20 años”.

“El veredicto va a estar el 14 de mayo y, a partir de ahí, empieza a correr el plazo para la apelación. Por supuesto, vamos a apelar y entiendo que la fiscalía hará lo propio”, añadió el letrado que, además, se refirió a la carátula del hecho y destacó que la fiscal Ana Helena Díaz Cano solicitó que se califique como homicidio “doblemente agravado” por alevosía.

Por su parte, abogado repasó que la condena otorgada corresponde a la pena máxima de homicidio simple y citó al artículo 79 del Código Penal Argentino que establece que se aplique reclusión o prisión de 8 a 25 años al que mate a otro.

Al inicio de la exposición, la fiscalía sostuvo que Guzmán trabajaba hacía una década en el lugar y que, si bien sus servicios eran muy demandados, desde hacía varios meses venía con roces con sus compañeros de trabajo por la utilización de formol para los tratamientos capilares de las clientas.

Embed CONDENARON A 20 AÑOS AL PELUQUERO ASESINO DE RECOLETA



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“Las quejas de Medina sobre Guzmán se ven reflejadas en el grupo de WhatsApp cuando el jefe incluso le indica que no use más el producto”, rememoró la representante del MPF y explicó que la víctima confrontaba a Guzmán constantemente, lo que generó un importante clima de tensión.

El fatídico día, Guzmán llegó a la peluquería y los testigos mencionaron una serie de “conductas erráticas” y que el hombre estaba “más aislado y callado que nunca”.

El homicidio ocurrió el 20 de marzo de 2024 en la peluquería Verdini, situada en Beruti 3017, en Recoleta. El homicida estuvo 70 días prófugo hasta que fue detenido por detectives de la Policía de Ciudad en el partido bonaerense de Moreno. Cumplió la prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal I, en Ezeiza.