Caso Ángel: una nueva pericia podría cambiar el rumbo de la investigación

ángel lópez comodoro Ángel López, el niño de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia.

Los estudios complementarios, realizados en Bahía Blanca, tenían como objetivo determinar con mayor precisión el origen de las lesiones internas detectadas durante la autopsia. De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, los análisis concluyeron que el fallecimiento de Ángel estuvo relacionado con una grave infección respiratoria aguda, descartando que los golpes hayan sido la causa directa de la muerte.

Aunque el contenido del informe todavía no fue incorporado oficialmente al expediente, las conclusiones preliminares ya generaron un fuerte impacto dentro de la investigación y podrían provocar cambios importantes en la situación procesal de los imputados. Las defensas de Altamirano y González anticiparon que buscarán pedir la libertad de ambos, al considerar que no existen pruebas concluyentes de que las lesiones hayan provocado el fallecimiento. Desde el inicio de la causa, los abogados defensores habían cuestionado la hipótesis fiscal y señalado que la inflamación cerebral detectada en la autopsia podía responder a diferentes causas médicas.

Ahora, con la aparición de la neumonía como posible causa de muerte, la fiscalía deberá determinar si existió una situación de abandono de persona, negligencia o falta de atención médica hacia el menor, o si efectivamente se trató de una muerte natural.

Además, el caso volvió a poner bajo la lupa la decisión judicial que permitió que Ángel regresara a convivir con su madre biológica meses antes de morir. Familiares y allegados sostienen que habían advertido sobre situaciones preocupantes y que el niño incluso manifestaba que no quería volver a esa vivienda.

Qué dijo la “mamá de corazón” de Ángel

El nuevo escenario judicial generó indignación en el entorno que cuidó al menor durante gran parte de su vida. Lorena Andrade, conocida como la “mamá de corazón” de Ángel, rechazó de manera contundente la hipótesis de que el niño haya muerto por una enfermedad.

“Ángel no tenía ninguna enfermedad. A Ángel lo asesinaron y eso se sabe”, afirmó en declaraciones al sitio ADNSUR tras conocerse las versiones sobre la nueva pericia.

Captura de pantalla 2026-05-09 102515 Lorena Andrade, la “mamá de corazón” de Ángel, rechazó la hipótesis de una muerte por enfermedad.

La mujer recordó también que el nene había vivido durante años con su padre biológico sin presentar problemas graves de salud y cuestionó que ahora se intente instalar otra explicación sobre el fallecimiento. “Cuatro años con su papá y estuvo vivo. En cinco meses agarró una enfermedad y murió. ¿Y los golpes en la cabeza, las hemorragias? Es una mentira lo que están hablando”, sostuvo.

Andrade subrayó que la familia continuará con las movilizaciones para reclamar justicia y advirtió que, para ellos, la investigación no debe limitarse únicamente a los dos imputados, sino que también debe avanzar sobre posibles responsabilidades institucionales vinculadas al proceso de revinculación familiar.