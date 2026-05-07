Ordenan la detención domiciliaria de Felipe Pettinato por una causa de estafas

En ese contexto, el juez Javier Sánchez Sarmiento dispuso que el acusado cumpla la detención bajo la modalidad de arresto domiciliario en la Ciudad de Buenos Aires, con monitoreo electrónico mediante tobillera, prohibición de salida del país y un embargo de bienes fijado en $1.500.000.

La resolución del magistrado también contempla una excepción: Felipe Pettinato podrá salir de su domicilio únicamente para asistir a tratamientos vinculados a su rehabilitación por consumo problemático de sustancias, una condición que ya formaba parte de medidas judiciales previas.

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El nuevo procesamiento contra Felipe Pettinato se suma a un antecedente reciente, el lunes 20 de abril el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 14 lo condenó a tres años de prisión en suspenso por el incendio en el que murió el médico Melchor Rodrigo. Esta sentencia no implica cumplimiento efectivo de la pena, pero sí reglas de conducta y seguimiento terapéutico.