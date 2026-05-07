Ordenan la detención domiciliaria de Felipe Pettinato por una causa de estafas

La medida fue dispuesta por el juez Javier Sánchez Sarmiento, que además estableció una serie de restricciones mientras avanza la investigación.
El juez Javier Sánchez Sarmiento ordenó la detención con arresto domiciliario de Felipe Pettinato, en el marco de una causa por presuntas estafas y falsificación de documentos. El magistrado también estableció una serie de restricciones mientras avanza la investigación.
Pettinato fue procesado por 27 hechos de estafa reiterada y 28 hechos de falsificación de documentos privados, delitos que se consideran en concurso real dentro del expediente. Esta causa se desprende de la investigación realizada por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo -en 2022- durante el incendio en el departamento donde ambos se encontraban.
En la investigación del expediente original del juicio, los investigadores detectaron presuntas irregularidades en el uso de recetas médicas, sospechando que Felipe Pettinato habría utilizado documentación falsificada -a nombre del profesional fallecido- para obtener medicación, por lo que se que dio origen a esta nueva causa por estafa.
En ese contexto, el juez Javier Sánchez Sarmiento dispuso que el acusado cumpla la detención bajo la modalidad de arresto domiciliario en la Ciudad de Buenos Aires, con monitoreo electrónico mediante tobillera, prohibición de salida del país y un embargo de bienes fijado en $1.500.000.
La resolución del magistrado también contempla una excepción: Felipe Pettinato podrá salir de su domicilio únicamente para asistir a tratamientos vinculados a su rehabilitación por consumo problemático de sustancias, una condición que ya formaba parte de medidas judiciales previas.
El nuevo procesamiento contra Felipe Pettinato se suma a un antecedente reciente, el lunes 20 de abril el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 14 lo condenó a tres años de prisión en suspenso por el incendio en el que murió el médico Melchor Rodrigo. Esta sentencia no implica cumplimiento efectivo de la pena, pero sí reglas de conducta y seguimiento terapéutico.
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