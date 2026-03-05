Sociedad |

La Justicia decretó la quiebra de Garbarino

La decisión la tomó el juez Fernando D’Alessandro, tras haber fracasado el concurso preventivo iniciado en 2021. Sólo quedaban abiertos tres locales.

El Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7 decretó la quiebra de Garbarino, la histórica cadena de electrodomésticos, y ordenó la liquidación completa de la empresa de la que sólo quedaban operativos tres locales en la Ciudad de Buenos Aires con una veintena de empleados.

La decisión fue firmada por el juez Fernando D’Alessandro, quien argumentó su decisión por el hecho de que ya no había alternativa para salvar a la empresa, dado que no logró reunir las mayorías para aprobar un acuerdo de pago; la cadena de electrodomésticos había declarado el concurso preventivo en 2021.

De esta manera, Garbarino pierde el control sobre sus bienes y patrimonio, los que pasarán a estar en manos de la sindicatura designada por la Justicia.

El fallo también inhabilitó a Carlos Rosales (presidente), María Marta Facio (vicepresidenta) y Gabriel Rosales (director) para ejercer el comercio y no podrán salir del país hasta octubre de 2026, cuando la sindicatura presente su informe.

Los locales ubicados sobre Avenida Cabildo, la calle Uruguay y en el barrio de Almagro fueron clausurados y se ordenó, además, su inspección.

Garbarino recibió fondos para pagar salarios.

No solo Garbarino, sino que la decisión de quiebra alcanzará a las firmas Tecnosur y Digital Fueguina, ambas de Tierra del Fuego, ya que son empresas que poseen participaciones societarias.

Una cadena fundada en 1951

De esta manera, desaparece la emblemática compañía, tras varios intentos fallidos por reactivar la que llegó a ser la principal casa de venta de electrodomésticos y electrónica del país, fundada por los hermanos Daniel y Omar Garbarino en 1951 y que desde junio de 2020 pertenece al empresario Carlos Rosales, en ese entonces dueño de la aseguradora Prof, y protesorero del club de fútbol San Lorenzo. También ese año compró Radio Continental, que vendió a comienzos de 2025.

Garbarino llegó a tener más de 200 sucursales y 4.500 empleados. Ahora, con apenas 20 trabajadores, solo tenía operativos tres locales: el de la Avenida Cabildo, casi llegando a Juramento en el barrio porteño de Belgrano; el de la calle Uruguay, frente a Tribunales; y un outlet en Almagro. En los últimos días, liquidaron parte del stock que les quedó.

