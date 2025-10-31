VIDEO: Trump se topó con su "mini" en Halloween y la escena se volvió viral

La costumbre tiene origen en antiguas tradiciones celtas y, con el tiempo, se transformó en una de las celebraciones más populares del calendario norteamericano.

PRESIDENT TRUMP HIGH 5'S The kid who came dressed up for Halloween as PRESIDENT TRUMP LOL pic.twitter.com/9BFlmkirjp — Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) October 30, 2025

Este año, la Casa Blanca abrió nuevamente sus puertas para la celebración. Pero lo que más llamó la atención no fueron las calabazas ni los disfraces elaborados, sino la aparición de un pequeño vestido exactamente como el expresidente Donald Trump.

El niño lucía un traje oscuro, una corbata roja al estilo característico del exmandatario y una gorra con el lema “MAGA” , siglas de “Make America Great Again”, o “Hagamos a América grande otra vez”, eslogan distintivo de la campaña presidencial de Trump. Junto a él, otra niña parecía imitar a Melania Trump, con un abrigo claro y una postura elegante.

Al verlos, Donald y Melania Trump sonrieron y se acercaron para saludar a los pequeños. La escena fue captada por cámaras oficiales y visitantes, y en pocas horas se volvió viral en redes sociales. El gesto del presidente, sorprendido pero divertido, generó miles de comentarios y reproducciones en distintas plataformas.

El video fue difundido por diversos medios que destacaron el tono familiar y relajado del encuentro, en contraste con la tensión política habitual que rodea a Trump.