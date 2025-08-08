Guernica: una Ferrari se despistó y terminó destrozada dentro de un campo

Según el parte policial, el episodio ocurrió este jueves por la mañana y fue reportado por personal del Destacamento Vial Guernica que, al llegar al lugar, encontró el vehículo de alta gama sin ocupantes.

Además, el rodado fue remolcado por una grúa perteneciente a la empresa Remolques Conde, cuyo titular, Alejandro Conde, aportó información clave.

De acuerdo al relato, el conductor del Ferrari fue identificado como Diego Martínez, un comerciante domiciliado en Canning, quien habría perdido el control del vehículo por razones que aún se investigan. Pese al impacto, Martínez resultó ileso y se retiró del lugar por sus propios medios antes del arribo del personal policial.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 de San Vicente, a cargo de la Dra. Karina Guyot, dispuso iniciar actuaciones bajo la carátula de “averiguación de ilícito”, además de solicitar la presencia de peritos en la zona.

Por el momento, se desconoce el dominio del vehículo y continúan las tareas en el lugar para esclarecer cómo ocurrió el siniestro.

Finalmente, el Personal policial de la Superintendencia de Seguridad Vial Zona I La Plata permanece en la zona para garantizar las pericias correspondientes.

Un motociclista iba en contramano y murió tras colisionar con un colectivo

Un motociclista que viajaba en contramano colisionó con un colectivo y se produjo un accidente de tránsito en la intersección de calles 9 de Julio y La Rioja, en la provincia de Córdoba.

Según el parte policial, el siniestro se produjo este jueves por la tarde cuando, por causas que aún se investigan, una motocicleta marca Motomel 110cc chocó con un colectivo y el acompañante del motociclista resultó herido.

Al lugar acudió el personal policial y un servicio de emergencias que constató el fallecimiento del conductor del rodado menor. Además, se supo que en la moto también viajaba un adolescente de 16 años, quien fue trasladado de urgencia a un centro de salud cercano para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades trabajan para establecer cómo se produjo el impacto y determinar las responsabilidades. La zona permaneció parcialmente cortada durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos.

Finalmente, se determinó que en este caso va a intervenir la Fiscalía de turno de la provincia para continuar con el cierre judicial de lo sucedido.