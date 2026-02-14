Tragedia en La Plata: una joven de 18 años murió tras ser atropellada

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, Carril había salido de la facultad donde cursaba el ingreso poco después de las 22.

Luego abordó un colectivo de la línea Este, ramal 14, para regresar a su vivienda. Descendió en la intersección de 7 y 96, en las inmediaciones del Barrio Aeropuerto, y emprendió una caminata de aproximadamente seis cuadras hacia su casa, ubicada en 1 y 96. Ese fue el último registro certero de sus movimientos.

Las cámaras registraron a la joven

Las cámaras de seguridad resultaron determinantes para avanzar en el caso. Registros privados de vecinos y material aportado por el Centro de Monitoreo Municipal permitieron observar a la joven caminando por la calle 96, desde 4 hacia 3, alrededor de las 22.26. En la misma secuencia se advierte la presencia de una camioneta oscura, con vidrios polarizados, que circulaba detrás.

De acuerdo con las imágenes analizadas, el vehículo se desplazaba a gran velocidad. En un momento, el conductor intentó una maniobra brusca de esquive que no logró evitar el impacto.

Las luces de freno se encendieron repentinamente, instante en el que los peritos presumen que se produjo el atropello. Lejos de detenerse, la camioneta continuó su marcha y se perdió de vista.

La búsqueda del vehículo

Las características observadas en las filmaciones coinciden con una Chevrolet Meriva, modelo que ahora concentra la búsqueda policial.

En paralelo, los investigadores analizan la aparición de otra Chevrolet Meriva que circulaba en sentido contrario, con el objetivo de determinar si guarda relación con el hecho o si su conductor podría aportar datos relevantes en calidad de testigo.

La desaparición de Carril había generado una rápida reacción de su entorno. Al no obtener respuestas a los mensajes, familiares y amigos iniciaron una búsqueda por la zona y difundieron pedidos de ayuda en redes sociales.

La preocupación creció con el correr de las horas hasta que, durante la madrugada del sábado, vecinos alertaron al 911 tras advertir un cuerpo tendido en una zanja en la zona de 3 y 96.

Efectivos de la comisaría jurisdiccional, junto con personal del Comando de Patrullas y peritos de la Policía Científica, acudieron al lugar para preservar la escena.

El cuerpo presentaba golpes y lesiones compatibles con un impacto vehicular. Además, se recolectaron restos plásticos presuntamente desprendidos del vehículo involucrado, elementos que serán sometidos a peritajes.

La causa quedó en manos del fiscal Martín Almirón, titular de la UFI N° 8 de La Plata, quien ordenó distintas medidas investigativas para identificar al conductor y dar con la camioneta.