Tragedia en Canadá: un tiroteo escolar deja al menos 10 muertos y varios heridos

Según informó la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), seis víctimas fueron encontradas sin vida dentro del establecimiento, otra murió mientras era trasladada al hospital y dos cuerpos más fueron hallados en una vivienda cercana que estaría vinculada con el caso.

Camioneta de la Real Policía Montada de Canadá.

El presunto tirador fue encontrado muerto en el interior de la escuela con una “herida autoinfligida”. Además, dos personas con lesiones potencialmente mortales fueron derivadas en avión a un centro de mayor complejidad, mientras que otras 25 reciben atención médica en un hospital local.

De manera preventiva, una escuela primaria ubicada en las inmediaciones fue puesta bajo confinamiento durante algunas horas. Más tarde, la Policía permitió que los alumnos fueran retirados por sus padres. Las autoridades investigan las circunstancias y los posibles motivos que desencadenaron el ataque.