Violento robo a la madre del periodista Sergio Lapegüe

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, un grupo de al menos tres o cuatro ladrones irrumpió en la propiedad de Banfield durante la tarde de este miércoles, sorprendió a las dos cuidadoras que asistían a la mujer y las redujo de manera violenta.

Una de ellas fue atada, vendada y golpeada, mientras que otra fue tomada del cuello, amenazada y luego encerrada en un baño. En ese contexto, los asaltantes recorrieron cada ambiente de la casa en busca de dinero y objetos de valor, mientras intimidaban a la dueña de la vivienda, que por su enfermedad tiene dificultades para comprender la situación y comunicarse. El ataque se extendió durante varios minutos y dejó a las víctimas en estado de shock.

Video gentileza de América TV - A la Tarde

Embed

Los delincuentes revolvieron todos los ambientes y escaparon con dinero en efectivo, teléfonos celulares y el sistema de cámaras de seguridad del domicilio, presumiblemente para evitar que quedaran registros del robo.

Tras el llamado al 911, personal policial y peritos trabajaron en la vivienda para relevar huellas y analizar cámaras de la zona que permitan identificar a los autores, que huyeron antes de la llegada de los patrulleros. La causa quedó a cargo de la fiscalía de turno, que busca reconstruir el recorrido de la banda y determinar si se trató de un hecho al voleo o de un robo previamente planificado.

Lapegüe llegó al lugar poco después y registró con su teléfono los destrozos. En el video, que luego se difundió en redes sociales y medios de comunicación, se observan muebles corridos, cajones vaciados y objetos desparramados por toda la casa. El periodista expresó su indignación por la violencia ejercida contra su madre y las cuidadoras, y remarcó el temor que atraviesa la familia tras el episodio. También señaló que la mujer quedó muy asustada y que el impacto emocional de lo ocurrido se suma a su delicado estado de salud.

No se trata del primer hecho de inseguridad que sufre la familia en esa vivienda. En años anteriores ya habían ocurrido robos similares, lo que incrementa la preocupación por la reiteración de ataques contra personas mayores que viven en casas particulares. El caso volvió a instalar el debate sobre la violencia en entraderas y robos domiciliarios en el conurbano bonaerense, especialmente cuando las víctimas son adultos mayores que dependen de asistencia permanente. Mientras avanza la investigación para identificar a los responsables, el entorno de la mujer permanece conmocionado.