Tragedia en la Ruta 40: un vuelco dejó dos muertos, entre ellos un chico de 13 años

El hecho ocurrió el domingo 3 de mayo, a unos 15 kilómetros de 28 de Noviembre, en el tramo que une Turbio Viejo con Rospentek, una zona de circulación frecuente en la Cuenca Carbonífera.

En la camioneta viajaban seis personas: dos adultos y cuatro menores. Entre ellos estaba el adolescente fallecido, amigo de uno de los hijos de la familia. Todos regresaban de una actividad deportiva realizada en un polideportivo de la zona.

Por causas que aún no fueron determinadas, el conductor perdió el control del vehículo y se produjo un violento vuelco. Tras el impacto, se montó un operativo de emergencia para asistir a los ocupantes.

Como consecuencia, Correa sufrió heridas de extrema gravedad y murió horas más tarde, mientras que el adolescente fue derivado de urgencia a Río Gallegos por la complejidad de su estado.

Los heridos y la hipótesis que investiga la Justicia

Los demás ocupantes resultaron con lesiones de distinta consideración, entre ellas politraumatismos, fractura de tibia y lesión en la clavícula. Ninguno requirió traslado fuera de la región.

El conductor, integrante de la Guardia Civil Militar de Rospentek, también recibió atención médica y quedó bajo observación.

En paralelo, la investigación avanza para determinar las causas del accidente. Una de las hipótesis más firmes apunta al cansancio al volante como posible factor desencadenante.

Según las primeras evaluaciones, las condiciones de la ruta eran favorables: no había hielo, lluvia ni animales sueltos, y el tramo se encontraba en buen estado.

Con ese escenario, el desgaste físico tras la jornada deportiva cobra relevancia, aunque las pericias continúan y no se descartan otras líneas de investigación.