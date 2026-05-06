Murió Ted Turner, fundador de la cadena CNN

ted turner Ted Turner lanzó CNN en 1980.

La muerte de Turner se produce en un momento complicado para CNN, cuando acaba de ser vendida a Paramount Skydance, propiedad de la familia Ellison, amigos de Donald Trump. La aparición en los años ochenta de CNN redefinió la forma de hacer televisión, con actualizaciones y directos durante 24 horas. La cobertura de la primera guerra de Irak en 1990 fue un hito en la televisión por llevar las cámaras a primera línea del frente y ofrecer información actualizada permanentemente.

Turner anunció en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo, que tiene algunos rasgos en común con el Parkinson y el Alzheimer. El año pasado fue hospitalizado por un episodio de neumonía que logró superar tras una convalecencia en un centro de rehabilitación.

Tras dos divorcios, se casó en 1991 con la actriz Jane Fonda, ganadora de un Óscar, de quien se separó tras una década juntos. Tenía cinco hijos de sus tres matrimonios.

Nacido en Cincinnati (Ohio) el 19 de noviembre de 1938, se trasladó a Atlanta para montar un imperio mediático con canales de noticias, cine, deportes y dibujos animados en un momento en que la industria del cable comenzaba a despegar.

Turner tuvo la habilidad de convertir la empresa de publicidad que heredó de su padre en Turner Broadcasting System (TBS) en “una superestación” de canales de entretenimiento y deportes por cable y satélite, del que nació el popular canal TNT, que hoy en día mantiene una audiencia millonaria.

Su gran golpe empresarial lo dio en 1985 cuando compró el catálogo de películas de MGM, el legendario estudio de Hollywood, por unos 1.500 millones de dólares. De esta operación nació el canal de televisión por cable Turner Classic Movies (TCM).

En una maniobra parecida, en 1992 se hizo con la cartera de dibujos animados de Hanna-Barbera para crear Cartoon Network. Turner vendió el grupo TBS, con todos sus canales, a Time Warner en 1995, para crear un gigante de los medios de comunicación y entretenimiento. Tras la venta siguió vinculado a la compañía, donde fue testigo de la desastrosa fusión con AOL en el 2000. Finalmente abandonó el barco en 2003.

La CNN lo describe como “un navegante de fama internacional, un filántropo que fundó la Fundación de las Naciones Unidas, un activista que abogó por la eliminación mundial de las armas nucleares y un conservacionista que se convirtió en uno de los mayores terratenientes de Estados Unidos”. Pero también fue un hombre con un carácter impulsivo, aventurero y egocéntrico cuyos excesos protagonizaron las portadas de las revistas en su época.