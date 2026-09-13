Tragedia en Laguna del Monte: murieron tres pescadores y el guía tras volcar una lancha

El accidente se produjo cuando la embarcación dio una vuelta de campana. Amplio operativo de emergencia en la laguna en busca de una quinta persona desaparecida.
Tres pescadores y un guía murieron ahogados mientras que una quinta personas continúa desaparecida, luego de que la lancha que los trasladaba diera una vuelta de campana en la Laguna del Monte, en el partido bonaerense de Guaminí.
Las víctimas fueron identificadas como José Domingo Carrizo, de 84 años y oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71, que vivía en la Ciudad de Buenos Aires; y José Luna, de 70. Durante las últimas horas hallaron el cuerpo del guía de pesca: se trata de José Antonio Bianchi, de 52 años, que residía en el Balneario Cochicó.
Hasta el momento, permanece desaparecida una quinta persona, que sería el cuarto de los pescadores. Su búsqueda sigue este domingo.
El accidente, ocurrido en uno de los espejos de agua que integran el sistema de las Encadenadas del Oeste, provocó un amplio operativo de emergencia que involucró a personal de Prefectura Naval, Policía Bonaerense, Bomberos Voluntarios de la zona y Defensa Civil.
De acuerdo con la información preliminar, los cinco hombres se encontraban a bordo de una embarcación cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, la lancha perdió estabilidad y se dio vuelta en medio de la laguna. El vuelco provocó que todos los ocupantes terminaran en el agua, por lo que se activó un operativo de emergencia para intentar localizar a las personas que se encontraban a bordo.
Las tareas se concentraron también en distintos sectores de la laguna para intentar establecer el recorrido que pudo haber realizado la embarcación y determinar dónde podría encontrarse la persona que continúa desaparecida. La Jefatura de Policía Comunal de Guaminí dispuso la suspensión de las actividades de pesca en ese sector hasta nuevo aviso.
La Laguna del Monte tiene una superficie de 686 hectáreas y un máximo de 2,30 metros de profundidad. Forma parte de un conjunto de lagunas y arroyos interconectados denominado "Lagunas Encadenadas de Monte", y que tiene como afluente al Arroyo Totoral y a la Laguna de las Perdices como efluente.
La causa quedó a cargo de la UFIJ N°3 de Trenque Lauquen y fue caratulada como “averiguación causales de muerte".
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