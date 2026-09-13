Tragedia en Laguna del Monte: murieron tres pescadores y el guía tras volcar una lancha

Los Bomberos retiran el cuerpo de uno de los fallecidos por el vuelco de la lancha.

De acuerdo con la información preliminar, los cinco hombres se encontraban a bordo de una embarcación cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, la lancha perdió estabilidad y se dio vuelta en medio de la laguna. El vuelco provocó que todos los ocupantes terminaran en el agua, por lo que se activó un operativo de emergencia para intentar localizar a las personas que se encontraban a bordo.

Las tareas se concentraron también en distintos sectores de la laguna para intentar establecer el recorrido que pudo haber realizado la embarcación y determinar dónde podría encontrarse la persona que continúa desaparecida. La Jefatura de Policía Comunal de Guaminí dispuso la suspensión de las actividades de pesca en ese sector hasta nuevo aviso.

La Laguna del Monte tiene una superficie de 686 hectáreas y un máximo de 2,30 metros de profundidad. Forma parte de un conjunto de lagunas y arroyos interconectados denominado "Lagunas Encadenadas de Monte", y que tiene como afluente al Arroyo Totoral y a la Laguna de las Perdices como efluente.

La causa quedó a cargo de la UFIJ N°3 de Trenque Lauquen y fue caratulada como “averiguación causales de muerte".