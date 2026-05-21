No habrá trenes en la Línea San Martín desde Retiro durante 12 horas el lunes

En sentido contrario, el último servicio en hacer el recorrido completo será el que partirá de Pilar a las 5.33 para llegar a Retiro a las 7.05, y el primero, el que saldrá de Pilar a las 17.51 para llegar a Retiro a las 19.23.

El domingo último, el servicio de la Línea San Martín estuvo limitado durante buena parte del día entre Retiro y Hurlingham y entre José C. Paz y Pilar/Cabred, también por obras en las vías.