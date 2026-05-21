No habrá trenes en la Línea San Martín desde Retiro durante 12 horas el lunes

Velocidad limitada a 40 kilómetros por hora en la vía ascendente a la altura del puente sobre la avenida Cerviño, en inmediaciones de Palermo.
Las cabeceras serán Villa del Parque, con una frecuencia de hasta una hora y 15 minutos y Caseros. El último tren desde la cabecera capitalina partirá a las 6.38 y el primero a las 18.57.
Por segunda vez en ocho días, habrá un servicio limitado en la Línea San Martín (LSM): el lunes entre las 6.38 y las 18.57 no saldrán trenes de Retiro, sino que lo harán de Villa del Parque con una frecuencia muy espaciada, a los que se sumarán formaciones que saldrán de Caseros. Según consignó hoy por la tarde la operadora Trenes Argentinos en su Aplicación y su página web, será a raíz de trabajos en zona de vías, que no especificó.
Actualmente entre Retiro y Villa del Parque se destaca una precaución de velocidad a 60 kilómetros por hora en todo el trazado del nuevo viaducto (entre Palermo y el puente de la avenida San Martín), inaugurado el 10 de julio de 2019, asegurándose que iba a permitir que los trenes circularan a mayor velocidad, y otra precaución a 40 kilómetros por hora en la vía ascendente a la altura del puente sobre la avenida Cerviño, en inmediaciones de la estación Palermo. En la red de LSM, la velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora.
Tras la salida del tren de Retiro a las 6.38 a Pilar, el siguiente será el de 18.57 a Cabred. De Villa del Parque partirán trenes a las 7.36, 8.17 (ambos a Cabred), 9.14, 9.58 (a Pilar), 11.13 (a José C. Paz), 12.01, 12.40 (a Pilar), 13.20 (a Cabred), 13.49, 14.43 (a Pilar), 15.29 (a Cabred), 16.22, 16.55 (a Pilar), 17.46 (a Cabred), 18.12 (a Pilar) y 18.57 (a José C. Paz). Como es habitual, los trenes operarán en la plataforma central de Villa del Parque (y no en los andenes laterales, como es habitual).
En tanto desde Caseros saldrán formaciones a las 7.36 (a José C. Paz), 8.11, 9.02 (a Pilar), 9.50 (a José C. Paz), 10.36, 11.04 (a Pilar), 11.50 (a Cabred), 13.20 (a José C. Paz), 14.19, 15.11 (a José C. Paz), 16.05 (a Pilar) y 17.29 (a José C. Paz). Saldrán de la vía 5, utilizando el andén en el que habitualmente efectúan parada las formaciones que se dirigen a Retiro.
En sentido contrario, el último servicio en hacer el recorrido completo será el que partirá de Pilar a las 5.33 para llegar a Retiro a las 7.05, y el primero, el que saldrá de Pilar a las 17.51 para llegar a Retiro a las 19.23.
El domingo último, el servicio de la Línea San Martín estuvo limitado durante buena parte del día entre Retiro y Hurlingham y entre José C. Paz y Pilar/Cabred, también por obras en las vías.