Por la suba del precio de la nafta, crece la instalación de equipos de GNC en el país

La conversión trepó el 40% en marzo respecto a febrero y un 70% en comparación con el mismo período del año pasado. Cuánto dinero se ahorra con el GNC y qué valor tiene instalar un equipo.
Desde que asumió el gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, los combustibles fósiles aumentaron un 400% en lo surtidores, con lo que llenar hoy un tanque estándar (55-60 litros) supera los $118.000 en nafteros y más de $133.000 en diésel. Eso llevó a que la conversión a GNC haya crecido en marzo un 40% con relación a febrero y un 70% respecto del mismo mes del año pasado.
La Argentina se ubica entre los países con mayores incrementos en las naftas en la región, sólo superada por Perú, Guatemala y Panamá en el marco del conflicto en Medio Oriente. El litro más de 2.000 pesos aceleró un replanteo de las cuentas que ya se venían haciendo desde el año pasado para determinar la conveniencia entre los vehículos nafteros, gasoleros o con GNC, y multiplicó consultas para instalar equipos de gas.
No sólo averiguan los interesados en colocar los tubos en su auto naftero, sino que se acercan a los talleres especializados automovilistas que cambian el vehículo y trasladan el equipo que tenían a su nuevo automóvil. Según datos del Enargas, el promedio de conversiones se acercó el mes pasado a las 300 por provincia. Sólo en Buenos Aires hubo 3.795 conversiones a GNC en marzo.
Los cálculos que se sacan dan cuenta de que se ahorra un 60% de dinero, ya que si se cargan diez litros de combustible a un auto representan $22.000, mientras un tanque de GNC de 40 litros, equivalente a diez litros de nafta, se ubica en $9.000.
Así las cosas, se está gestando un revival del boom del GNC registrado tras la crisis de económica y social de 2001, cuando fue impulsado por el incremento del precio de la nafta. El valor final del GNC se encuentra entre 35 y 40% debajo de la nafta en el AMBA, y se amplía al 50% en el interior.
La nafta cotiza $2.000 y el GNC a $600, llegando a esta brecha porque los aumentos fueron, respectivamente, del 25% contra 10/15%.
La instalación de los equipos de gas ronda $1,5 millones, con facilidades de pago que incluyen planes de 12 y 24 cuotas, además de financiación bancaria.
"Varios clientes están muy apurados y comenzaron a señar las instalaciones de equipos para asegurarse los turnos. Esta vez el aumento fue muy significativo", explicó Pablo Biggio, dueño de un taller especializado en instalaciones de equipos GNC, a metros de la cancha de Vélez.
Los equipos más utilizados, señalaron los especialistas, son los de "quinta generación", compuestos de un cilindro de 40, 58 o 65 litros, con valores que "van desde $1.100.000 a $1.350.000". El retorno de la inversión se completa en apenas un mes y medio de trabajo.
Estos equipos, agregaron, "arrancan a combustible y trabajan a temperatura", por lo que el cambio a GNC es automático.
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