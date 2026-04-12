Por la suba del precio de la nafta, crece la instalación de equipos de GNC en el país

Así las cosas, se está gestando un revival del boom del GNC registrado tras la crisis de económica y social de 2001, cuando fue impulsado por el incremento del precio de la nafta. El valor final del GNC se encuentra entre 35 y 40% debajo de la nafta en el AMBA, y se amplía al 50% en el interior.

La nafta cotiza $2.000 y el GNC a $600, llegando a esta brecha porque los aumentos fueron, respectivamente, del 25% contra 10/15%.

auto-cargando-gnc2.jpg El valor final del GNC se encuentra entre el 35 y 40% debajo de la nafta en el AMBA.

El valor de un equipo de GNC

La instalación de los equipos de gas ronda $1,5 millones, con facilidades de pago que incluyen planes de 12 y 24 cuotas, además de financiación bancaria.

"Varios clientes están muy apurados y comenzaron a señar las instalaciones de equipos para asegurarse los turnos. Esta vez el aumento fue muy significativo", explicó Pablo Biggio, dueño de un taller especializado en instalaciones de equipos GNC, a metros de la cancha de Vélez.

Los equipos más utilizados, señalaron los especialistas, son los de "quinta generación", compuestos de un cilindro de 40, 58 o 65 litros, con valores que "van desde $1.100.000 a $1.350.000". El retorno de la inversión se completa en apenas un mes y medio de trabajo.

Estos equipos, agregaron, "arrancan a combustible y trabajan a temperatura", por lo que el cambio a GNC es automático.