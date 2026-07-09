Trenes Sarmiento y Mitre: servicios interrumpidos durante el fin de semana largo por obras

También habrá cambios en la avenida Acoyte. Entre Neuquén y Díaz Vélez dejará de ser de doble mano para pasar a tener un único sentido hacia el norte, mientras que los paradores se instalarán sobre el lado este de la traza. Además, el tramo de Avenida La Plata comprendido entre Rivadavia y Chaco/Quito tendrá circulación exclusiva en dirección a Rivadavia.

El proyecto apunta a mejorar la movilidad entre el sur y el norte de la Ciudad de Buenos Aires. Contará con carriles exclusivos y semáforos inteligentes que permitirán reducir hasta un 40% los tiempos de viaje. La frecuencia prevista será de un vehículo cada cuatro minutos, con una flota de 50 unidades en operación.

Cómo será el recorrido del Trambús

El nuevo transporte eléctrico unirá Nueva Pompeya con el Aeropuerto Jorge Newbery, atravesando los barrios de Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Caballito, Almagro, Villa Crespo y Palermo. Durante el trayecto circulará por avenidas como Juan B. Justo, Ángel Gallardo, Acoyte, Rivadavia y Honorio Pueyrredón, donde una parte del recorrido tendrá modificaciones desde octubre.

El reordenamiento del tránsito también alcanzará a otras calles de la zona. Felipe Vallese pasará a tener doble mano entre Acoyte y Ambrosetti; Ambrosetti tendrá sentido sur entre Jauretche y Rivadavia; y Balcarce será mano única hacia el norte entre Yerbal y Rivadavia.