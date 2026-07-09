Trenes Sarmiento y Mitre: servicios interrumpidos durante el fin de semana largo por obras

Las tareas de renovación de vías, infraestructura y señalamiento obligarán a modificar la circulación durante cuatro días. La operación habitual se restablecerá el lunes.
El fin de semana largo estará marcado por importantes modificaciones en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires. Las líneas Sarmiento y Mitre tendrán servicios interrumpidos o limitados por obras de infraestructura. Mientras, en Caballito continúan los trabajos para la puesta en marcha del Trambús, que también implican cambios en la circulación vehicular.
Las afectaciones ferroviarias se extenderán desde este jueves hasta el domingo inclusive y forman parte de la Emergencia Ferroviaria, un plan que contempla la renovación de vías, mejoras en la infraestructura y tareas de señalamiento. Todos los servicios retomarán su funcionamiento habitual el lunes.
El Gobierno de la Ciudad continúa con la construcción de carriles exclusivos y paradores para el Trambús, el nuevo sistema de transporte eléctrico que busca unir el sur y el norte de la Capital Federal. La intención es que entre en funcionamiento antes de fin de año.
Como parte del proyecto, los vecinos de Caballito fueron notificados sobre modificaciones en la circulación de distintas avenidas. En Honorio Pueyrredón, que ya había pasado a tener sentido único hacia el norte, el tramo comprendido entre Gaona y Neuquén cambiará de dirección y quedará habilitado hacia el sur. Los paradores estarán ubicados sobre los laterales del parque lineal, entre Gaona y Franklin, y entre Méndez de Andes y Aranguren.
También habrá cambios en la avenida Acoyte. Entre Neuquén y Díaz Vélez dejará de ser de doble mano para pasar a tener un único sentido hacia el norte, mientras que los paradores se instalarán sobre el lado este de la traza. Además, el tramo de Avenida La Plata comprendido entre Rivadavia y Chaco/Quito tendrá circulación exclusiva en dirección a Rivadavia.
El proyecto apunta a mejorar la movilidad entre el sur y el norte de la Ciudad de Buenos Aires. Contará con carriles exclusivos y semáforos inteligentes que permitirán reducir hasta un 40% los tiempos de viaje. La frecuencia prevista será de un vehículo cada cuatro minutos, con una flota de 50 unidades en operación.
El nuevo transporte eléctrico unirá Nueva Pompeya con el Aeropuerto Jorge Newbery, atravesando los barrios de Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Caballito, Almagro, Villa Crespo y Palermo. Durante el trayecto circulará por avenidas como Juan B. Justo, Ángel Gallardo, Acoyte, Rivadavia y Honorio Pueyrredón, donde una parte del recorrido tendrá modificaciones desde octubre.
El reordenamiento del tránsito también alcanzará a otras calles de la zona. Felipe Vallese pasará a tener doble mano entre Acoyte y Ambrosetti; Ambrosetti tendrá sentido sur entre Jauretche y Rivadavia; y Balcarce será mano única hacia el norte entre Yerbal y Rivadavia.
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