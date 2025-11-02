Triple choque en la Avenida General Paz: un BMW descontrolado causó destrozos

El siniestro se desencadenó cuando el BMW, que circulaba por el segundo carril, rozó primero el lateral derecho de un Renault Logan gris. Segundos después, impactó con fuerza contra un Volkswagen Gol de una empresa de seguridad, que terminó incrustado contra el guardarraíl, con la parte delantera destruida y una rueda desprendida.

Según relataron testigos, el BMW era conducido por un hombre de unos 30 años, acompañado por tres mujeres que abandonaron la escena corriendo tras el choque. El auto terminó con todos los airbags desplegados y la rueda delantera izquierda fuera de eje, evidenciando la violencia del impacto.

Nahuel, el conductor del vehículo de seguridad, describió el choque en diálogo con los medios: “Venía a toda velocidad. Nos chocó de lleno y no pude hacer nada. Fue un segundo”. A pesar del susto, tanto él como los ocupantes de los otros autos resultaron ilesos.

Una vez identificado el vehículo, trascendió que el BMW acumula más de 40 infracciones de tránsito, en su mayoría por exceso de velocidad. Esta información encendió el debate sobre la peligrosidad de conductores reincidentes en rutas y autopistas urbanas.

Debido al accidente, la bajada hacia Avenida Del Libertador debió ser cerrada durante varias horas para realizar peritajes y remover los autos involucrados, lo que generó complicaciones adicionales para el tránsito en dirección al norte de la ciudad.