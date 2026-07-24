Un auto quedó destruido tras chocar con un colectivo en Palermo: dos mujeres resultaron heridas

De acuerdo con las primeras pericias, el colectivo avanzaba por el carril exclusivo del Metrobús cuando el automóvil habría confundido la señalización semafórica al girar por Darregueyra y fue impactado por la unidad.

La violencia del choque dejó el frente del Peugeot completamente destrozado, con el motor expuesto, el parabrisas destruido y los airbags activados. Además, los restos del vehículo quedaron esparcidos sobre el andén y la calzada.

Tras las tareas de limpieza, una grúa retiró el automóvil y ambos vehículos fueron removidos del lugar. La investigación quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA).