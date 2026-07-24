Un auto quedó destruido tras chocar con un colectivo en Palermo: dos mujeres resultaron heridas

El violento impacto ocurrió en la esquina de Santa Fe y Darregueyra. Las ocupantes del vehículo fueron trasladadas al Hospital Fernández y el chofer del interno sufrió lesiones leves.
Un Peugeot 308 quedó completamente destruido tras chocar durante la madrugada de este viernes contra un colectivo de la línea 111 en la intersección de la avenida Santa Fe y Darregueyra, en el barrio porteño de Palermo.
El impacto se produjo sobre el corredor del Metrobús y movilizó a efectivos de la Policía, Bomberos y personal del SAME, que asistieron a las víctimas y trabajaron para liberar la zona.
Las dos mujeres que viajaban en el automóvil sufrieron politraumatismos y fueron trasladadas al Hospital Fernández. La conductora, de 35 años, ingresó al shock room con un traumatismo encéfalo craneano (TEC), aunque se encontraba consciente, orientada y con signos vitales normales. La acompañante, de 30 años, quedó fuera de peligro.
En tanto, el chofer del colectivo, de 52 años, sufrió heridas leves. La unidad circulaba sin pasajeros al momento del choque.
De acuerdo con las primeras pericias, el colectivo avanzaba por el carril exclusivo del Metrobús cuando el automóvil habría confundido la señalización semafórica al girar por Darregueyra y fue impactado por la unidad.
La violencia del choque dejó el frente del Peugeot completamente destrozado, con el motor expuesto, el parabrisas destruido y los airbags activados. Además, los restos del vehículo quedaron esparcidos sobre el andén y la calzada.
Tras las tareas de limpieza, una grúa retiró el automóvil y ambos vehículos fueron removidos del lugar. La investigación quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA).
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