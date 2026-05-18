La industria de la yerba mate en crisis: pérdidas millonarias y trabajadores que migran a Brasil

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Según explicó el productor misionero, la concentración del mercado profundizó el desequilibrio entre las grandes firmas y los pequeños actores del sector. 'Playadito' y 'Las Marías' concentran cerca del 48% de la molienda nacional, una situación que, según denuncian, les permite imponer condiciones comerciales desfavorables.

“Nos asfixian ante la necesidad del empobrecimiento y nos ofrecen precios irrisorios”, sostuvo Peterson y describió la relación entre las industrias más poderosas y quienes producen la materia prima. Además, remarcó que históricamente el sector primario percibía entre el 10% y el 15% del valor final del paquete, mientras que hoy apenas alcanza el 3%.

En paralelo, las asociaciones yerbateras avanzaron con una presentación judicial para intentar revertir la eliminación del esquema de precios regulados. El objetivo es recuperar un valor mínimo oficial que permita cubrir costos y otorgue estimativos a productores y cooperativas.





Yerba El mes pasado se vendieron 18.792.347 kilos de yerba mate destinado al consumo de los argentinos. Para encontrar una cifra similar hay que retrotraerse al mes de febrero de 2020.

La crisis en la industria representa la segunda economía más importante de Misiones, también golpea al empleo rural y acelera la migración hacia Brasil. De acuerdo con los datos aportados por el referente del sector, más de 10 mil trabajadores dejaron Misiones en busca de mejores oportunidades laborales y solo una parte regresó. “Hay más de ocho mil trabajadores nuestros que se fueron y no volvieron más”, afirmó.

Pese al crecimiento de las exportaciones en los últimos años, el consumo interno se redujo por la caída del poder adquisitivo. Al mismo tiempo, los productores sostienen que la desregulación no benefició al consumidor, ya que el precio del paquete en góndola siguió aumentando mientras el valor pagado en origen se desplomó.